Lo que Natalia Ferviú afirma sobre si concursará en ‘GH VIP 8’ no deja lugar a la duda

Cada vez son más rostros los que se están pronunciando sobre los rumores que apuntan a su fichaje por ‘GH VIP 8’. Son muchos los que han negado su participación en el reality de Telecinco desde Blas Cantó a Laura Escanes o Sofía Suescun. La última en manifestarse ha sido Natalia Ferviú.

Y es que después de que Telecinco lanzara una nueva promo de ‘GH VIP 8’ con pistas de uno de sus concursantes, las redes se llenaron de mensajes apuntando al posible fichaje de la estilista y jurado de ‘Cámbiame’ como ya sucediera con Alaska tras las pistas que adelantó ‘La última noche’.

En la última promo lanzada por Mediaset aparecían las siguientes pistas sobre uno de los concursantes que participarán en ‘GH VIP 8‘ junto a Laura Bozzo, que ya ha confirmado su fichaje por el reality a la espera de que Telecinco la oficialice: un mapa de Canarias señalando a Santa Cruz de Tenerife, una pasarela con alfombra roja y un escenario, un espejo y la palabra «IMPOSIBLE» con el prefijo «IM» tachado. Unas pistas que podían cuadrar con Natalia Ferviú.

Y es que muchos eran los que pensaban que podría tratarse de la estilista y ex-jurado de ‘Cámbiame’ por ser de Tenerife, la pasarela que tenía ‘Cámbiame’ y el espejo en el que se miraban los participantes del programa de Telecinco tras sus cambios.

No obstante, al igual que ha hecho Joshua Velázquez (‘Maestros de la costura’), a quién también han nombrado mucho por cuadrar también las pistas con él, Natalia Ferviú ha salido al paso a través de sus storys de Instagram y a través de Twitter negando su fichaje por el reality.

«Estoy disfrutando de mi último día de vacaciones en Galicia y me meto por aquí porque tengo el móvil petado de notificaciones de colegas y he visto que hay medios de comunicación haciéndose eco de mi posible entrada en la casa de ‘GH VIP’ y tengo que decir dos cosas», empieza diciendo la estilista.

Tras ello, avanza que está preparando su vuelta a la TV pero no será en ‘GH VIP’. «Efectivamente estoy preparando mi vuelta a la pantalla. Me fui como me fui de ‘Cámbiame’, me llevó unos años volver a encontrarme fuerte y por el camino decidí ser mamá, pero ahora que ya tengo al peque criadete con dos años y que me encuentro en el momento más bonito de mi vida y me siento con fuerzas para volver a hacer lo que me gusta que es comunicar», adelanta.

«Pero lo que tengo que decir es que en la casa de ‘GH VIP’ no será donde nos encontremos. ¿Dónde os gustaría volverme a ver en televisión? ¿En qué formato o qué programa?», añade Natalia Ferviú antes de reconocer que le hace ilusión que la gente se acuerde de ella.