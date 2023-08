Sofía Suescun deja las cosas claras sobre si será concursante de ‘GH VIP 8’ en Telecinco

Telecinco parece haber levantado el veto a Sofía Suescun. Si ya la semana pasada el programa ‘Fiesta’ no eludía su nombre al hablar de la crisis en la amistad de Anabel Pantoja y Amor Romeira, ahora han surgido una serie de rumores que apuntan a que la hija de Maite Galdeano podría ser una de las concursantes de la próxima edición de ‘GH VIP’, que comenzará el próximo 14 de septiembre.

La casa de Guadalix de la Sierra volverá a abrir sus puertas para acoger a un nuevo grupo de famosos que lucharán por llevarse el maletín. La última edición fue en 2019, que ganó Adara Molinero, y ya hay ganas de una nueva. Poco a poco vamos conociendo algunos detalles de ‘GH VIP 8’, como que estará presentada por Marta Flich. Y, como cada vez que comienza un reality en Telecinco, ya hay quinielas sobre posibles concursantes.

Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Sofía Suescun. Conocida como la ‘reina de los realities’, la joven saltó a la fama durante su paso por ‘GH 16’, edición que acabó ganando. Aunque no sería el único, pues también se hizo con el triunfo de ‘Supervivientes 2016’. De ahí el título que le impusieron su legión de seguidores en las redes sociales.

Sofía Suescun aclara su posible participación en ‘GH VIP 8’

Sin embargo, lo que más llama la atención es que la novia de Kiko Jiménez está vetada de Telecinco desde hace algunos años por desavenencias con la cadena. Por eso es cuanto menos sorprendente la noticia de su posible participación en el reality. Así es que, para evitar más especulaciones, ha sido la propia Sofía Suescun la que ha decidido aclarar si está sobre la mesa, o no, su fichaje. Y no ha podido ser más rotunda: «Siento deciros que esto es falso», ha publicado la influencer en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1,3 millones de seguidores.

Además, se pregunta: «¿Quién inventa este tipo de noticias?». Un desmentido que ha desilusionado a sus fans, que ya soñaban con volver a verla en la pequeña pantalla. Y ella es consciente de eso: «Entiendo las ganas. Pero que no jueguen con las ilusiones de mis seguidores», ha sentenciado.

Sofía Suescun no ha sido la única famosa presente en las quinielas que ha rechazado entrar en la casa de Guadalix. Nagore Robles, que también saltó a la fama como concursante de ‘Gran Hermano’, aunque con mucha menos suerte que Sofía, también ha declinado la invitación. Así lo ha reconocido ella misma: «Me han propuesto ahora para ‘GH VIP’ y evidentemente he dicho que no. Si vuelvo a Guadalix será como presentadora, cerrar el círculo».

Algunos de los rostros conocidos que también se encuentran en las quinielas de posibles concursantes de ‘GH VIP 8’ son Eduardo Navarrete, Carmen Borrego, José Manuel Parada, Lydia Lozano, Minerva Piquero, Alicia Peña o Zayra Gutiérrez. Habrá que esperar hasta septiembre para ir conociendo los nombres de quienes se animarán finalmente a entrar en la casa más famosa de la televisión.