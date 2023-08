Lara Álvarez no se calla y larga cómo fue trabajar con Jorge Javier Vázquez realmente

El podcast de Nagore Robles en Podimo, ‘La casa de mi vecina’, ha contado con la presencia de una de las presentadoras más queridas y carismáticas de la televisión, Lara Álvarez. La periodista asturiana se ha sincerado con la colaboradora vasca sobre lo duro que fue trabajar en ‘Supervivientes’, programa en el que estuvo presentando desde Honduras entre 2015 y 2022.

«‘Supervivientes’ ha marcado un antes y un después en mi carrera, en lo profesional y en lo personal, porque allí me he enfrentado a mi mayor miedo: la soledad. Pero no es tanto el cansancio del encorsetamiento en un mismo papel, sino más de lo que yo sentía», reconoce la actual conductora de ‘Me resbala’.

Además, confiesa que es «muy exigente y eso he tenido que trabajarlo para empezar a disfrutar. En ‘Supervivientes’, precisamente, por la necesidad de hacer un directo y tener el respeto por los concursantes que lo están pasando mal, mi autoexigencia era enorme. Ahora, en ‘Me resbala’, el objetivo es divertirse y romper con el miedo a la corrección».

Y es que su estancia en Honduras, no era tan idílica como nos parecía a la audiencia: «Son 93 días y la estancia allí es dura, se para la vida, y más en los últimos tres años que nos pilló la pandemia allí y no se podía hacer absolutamente nada». «A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando en una esquinita al lado de un árbol. Estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento y luego entrar y decir: ‘¡Muy buenas noches, Jorge! ¡Besos desde Honduras!’. Porque, al final, dices: ‘El espectador conecta para desconectar'», reconoce, dejando estupefacta a Nagore Robles ante semejante alarde de sinceridad.

La rotundas palabras de Lara Álvarez sobre Jorge Javier

No obstante, Lara Álvarez se muestra muy agradecida a la oportunidad que en su día le dio Telecinco: «Ha sido mi despegue en todos los sentidos, pero necesitaba un cambio. No era tanto el cansancio del encorsetamiento en un mismo papel, sino más lo que yo sentía. Necesitaba volver a tener ilusión. No es que no disfrutara, pero tampoco sentía que fuera a hacer la última edición al 300%, que era lo que yo me implicaba en este programa, y no me parecía justo».

A pesar de lo duro que fue para ella estar tan lejos de su familia y en condiciones tan extremas, la presentadora reconoce que se llevó cosas muy bonitas de su paso por ‘Supervivientes’, como es a Jorge Javier Vázquez, al que considera un amigo. «Yo a Jorge le quiero tanto… Le admiro mucho De él he aprendido muchas cosas y la más importante es la honestidad en pantalla», admite sin miramientos.

«La que te digo que muchas veces no existe detrás, Jorge la tiene. Es una persona que no disimula y creo que eso es lo que llega de él. No es una persona que quiera agradar. Nunca te va a pisar, pero si no le gustas tampoco te va a ensalzar y eso te pone a ti en la situación de querer superarte, querer hacer las cosas bien. Sacaba lo mejor de mí», recuerda Lara Álvarez, con una gran sonrisa.