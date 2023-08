La verdadera razón por la que Alma Bollo ha ocultado a su novio tras ‘Supervivientes’

Alma Bollo no lo está pasando nada bien desde que ha regresado de ‘Supervivientes 2023′ debido a sus problemas de salud. Algunos ya los acarreaba desde antes de viajar a Honduras, pero ahora se le han acentuado. La joven ya está haciendo un tratamiento impuesto por los médicos para poner fin a esos problemas cuanto antes.

A su lado, en todo momento, ha tenido a su madre, Raquel Bollo, así como a su chico. Sin embargo, de este no conocemos prácticamente nada, pues la hermana de Manuel Cortés nunca publica fotos junto a él. Ni siquiera sabemos su nombre ni su profesión. El motivo es que quiere protegerlo de miradas ajenas, y eso que sus seguidores le han pedido por activa y por pasiva conocer más detalles del hombre que ocupa su corazón.

Ya más recuperada de sus problemas estomacales, Alma Bollo está disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano junto a los suyos, entre los que se encuentra su novio, ese al que no pone rostro ni del que siquiera pronuncia su nombre. Hasta ahora. Y es que, presionada por sus seguidores de Instagram, ha explicado el motivo por el que ha decidido que esta relación va a quedar en privado.

Alma Bollo da más detalles de su novio

«Mi pareja se llama Miguel. No sale en fotos conmigo porque no quiere. No quiere que nadie le conozca. Considera que, si sale en alguna foto conmigo, es una forma de exponerse y no le apetece», reconoce. Por lo tanto, no es ella la que desea mantener a su novio en el anonimato, sino que es él mismo el que no quiere ser famoso. Lo mismo que le pasa a Miguel Marcos, el marido de Belén Esteban quien, pese a estar casado con una de las colaboradoras televisivas más famosas, ha conseguido mantener su preciado anonimato, salvo excepciones contadas.

No obstante, para complacer a sus fans, Alma Bollo ha terminado por ofrecer algunos detalles más sobre Miguel: «Para él, el verano es importante porque trabaja en conciertos, montándolos, la barra y tal. Ahora vamos a Estepona por trabajo de él y le voy a ayudar». De esta forma, no solamente ha dado su nombre, su profesión y donde estará trabajando, sino que, además, ha dejado claro que le acompañará para echarle una mano.