La sorpresiva reacción de Ramón García al enterarse de la eliminación del ‘Grand Prix’

Tras emitir la semana pasada su última gala de clasificación pese al puente del 15 de agosto, ‘El Grand Prix‘ verá alterada su emisión esta semana en TVE por la celebración del Mundial de Fútbol femenino. Así, el programa presentado por Ramón García faltará a su cita con los espectadores este lunes.

No obstante, los fans no tendrán que esperar mucho para disfrutar de la primera semifinal del «programa del abuelo y el niño» pues TVE la emitirá este martes a partir de las 22:35 horas.

Este movimiento in extremis de TVE con ‘El Grand Prix’ no gustará a muchos, pero su presentador, Ramón García no ha dudado en defenderlo a través de su cuenta de Instagram, la única app en la que el presentador tiene un perfil oficial.

«Para ver el Grand Prix hay muchos días… Para recibir a las campeonas del mundo solo hoy!», defiende en su post el presentador de TVE. «Enhorabuena de todo corazón. Nos vemos mañana en el Grand Prix», añade de forma rotunda el presentador.

Cabe decir que desde que este domingo la selección española de fútbol femenino se hiciera con la victoria de la final del Mundial, la cuenta de ‘El Grand Prix’ en Twitter no paró de celebrarlo y felicitarlo con un mensaje en el que la vaquilla del programa era la protagonista.