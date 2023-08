La implacable mofa de Lydia Lozano a Armando del Río tras cancelarse ‘Mía es la venganza’

Los colaboradores de ‘Sálvame‘ parecen molestos por la cancelación del formato cuando pasan casi dos meses de su última emisión. En este caso ha sido Lydia Lozano quien, en su vuelta de Miami tras grabar un docureality para Netflix, ha cargado contra el actor Armando del Río, que fue muy crítico con ‘Sálvame’.

Lo cierto es que las opciones que se han probado para sustituir a ‘Sálvame’ no están teniendo efecto, hundiendo a la cadena por completo. Durante los meses estivales, se está evidenciando la necesidad del formato de La fábrica de la tele, aunque no hacía falta su cancelación para llegar a esa conclusión. Cuando retiraron ‘Sálvame limón’ para emitir la serie ‘Mía es la venganza’, la audiencia ya bajó, algo que se ha encargado de recordar Lydia.

En su llegada a España los compañeros reporteros le preguntaban a Lydia Lozano por la experiencia y por Armando del Río, quien arremetió contra ‘Sálvame’: «Nos tendrían que dar las gracias por sustituir a Sálvame. Hay que cambiar un poco del chip en este país. Dejar temas de ‘Sálvame’, no sé si para ver una serie diaria o para leer un libro». Como respuesta, Lydia Lozano le quitaba importancia: «No sé, me da igual el actor, no sé quién es, ni le he visto en mi vida».

Sin embargo, la colaboradora no se quedaba ahí y usaba el nombre de su serie para cargar contra él: «Decir que nosotros, que a la hora nuestra, había que leer y había que ir al cine. Yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho y ya está. No sé por qué hay que meterse con nosotros, pero así es la venganza. Uy, no, que la han quitado. Lo siento muchísimo».

La colaboradora de ‘Sálvame’ también ha aprovechado la oportunidad para responder a Paula Vázquez, que también señalaba al formato de las tardes de Telecinco. «Ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros 14 años en televisión», ha espetado Lozano, que se ha mostrado sorprendida por las declaraciones porque, hasta ahora, le caía «estupendamente».