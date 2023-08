Jonan Wiergo denuncia la agresión homófoba sufrida en su trabajo tras ‘Supervivientes’

En los últimos meses la vida del influencer Jonan Wiergo ha pegado un giro radical, sobre todo a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2023’, donde logró llegar a la final junto a Asraf, Adara y Bosco. Sin embargo, este viernes Jonan ha vuelto a la televisión pero por un motivo mucho más desagradable: haber sido víctima de ataques homófobos.

El joven es propietario de un restaurante vegano ubicado en el centro de Valencia, ‘Guakame’. El local se ha convertido en uno de los más populares de la ciudad, pero también en el foco de la denuncia del influencer. Este viernes 25 de agosto, el programa ‘En boca de todos’ ha conectado con el exsuperviviente, quien ha denunciado públicamente la situación que ha vivido.

Jonan Wiergo ha denunciado las agresiones por parte de un exconcejal del Ayuntamiento de Valencia. «Este señor es homófobo y parte del vecindario también nos ha insultado. El conflicto viene de hace mucho tiempo, pero ya no puedo más. Tenemos todo el local en regla y no entendemos qué pasa con nuestro expediente», ha explicado el influencer en el programa de Nacho Abad.

Un exconcejal de Valencia agredió a un camarero de Jonan al grito de «maricón de mierda»

Jonan Wiergo conecta con Nacho Abad en ‘En boca de todos’.

Además, asegura estar «harto» de que los vecinos les «estén haciendo la vida imposible con Guaame»: «El Ayuntamiento sigue sin hacer nada y la Policía igual». Del mismo modo, ha querido denunciar otra agresión a un trabajador del establecimiento: «Un señor que agredió a José, un camarero que trabaja con nosotros, no se presenta al juicio. Son unos putos homófobos de mierda». Mientras contaba esto, Jonan mostraba un vídeo en el que el exconcejal agarra por el cuello al empleado al grito de «maricón de mierda».

Pero esta no ha sido la única aparición del joven en televisión por este motivo este viernes. También lo ha hecho en el programa ‘Así es la vida’, donde ha vuelto a manifestar el miedo que tienen todos los trabajadores del local. Además, ha frenado las denuncias que está recibiendo por supuesta mala insonorización.

Según han explicado en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, el valenciano tendría miedo de volver a celebrar un show drag queen en su restaurante por temor a otra posible multa. «Ya tenemos miedo real a tener que cerrar el local», ha reconocido.

«No podemos permitir las agresiones»

Jonan Wiergo denuncia haber sido víctima de una agresión homófoba.

«No es normal que un empleado mío haya sufrido agresiones homófobas y que encima el señor me lo niegue incluso con las imágenes de las cámaras», ha manifestado el empresario, visiblemente indignado. E insiste en que la insonorización del local está en perfectas condiciones, y no se muestra satisfecho con su labor de la policía y los trabajadores públicos: «Simplemente vienen para ver la insonorización del local, pero no hacen nada más».

Asimismo, ha defendido que «hay muchos vecinos que no tienen problemas con nosotros. Lo que no podemos permitir son agresiones». «Es muy incómoda la situación. Yo hay días que no vengo por no ver esos enfrentamientos con los vecinos», ha confesado el finalista de ‘Supervivientes’. Los problemas comenzaron cuando Jonan estaba en Honduras, y cada multa supone cinco mil euros. Este mes ya llevan ocho.

«Al principio, cuando abrimos, no teníamos ningún problema, hasta que comenzaron los problemas, y llevamos más de un año. Si me quitan el show drag y el ambiente por el que viene la gente, al final no facturamos», lamenta el joven. Respecto a las quejas de los vecinos, ha explicado en ‘Así es la vida’ que «cada vez ponen una excusa diferente, viene la policía a comprobar: miran papeles, las instalaciones… Pero la situación es horrorosa».