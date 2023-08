La drástica decisión que Jonan Wiergo debe tomar por lo sufrido tras ‘Supervivientes’

Jonan Wiergo fue uno de los concursantes que más lejos llegó en ‘Supervivientes 2023‘. Como viene siendo habitual en todo el mundo que decide probar la experiencia del reality de Telecinco, los cambios físicos no tardaron en llegar. El joven perdió 13 kilos en tan solo tres meses, lo que provocó que todo su proceso deportivo para aumentar masa muscular no sirviera para nada. Ahora ha sufrido el efecto rebote y desvela cuántos kilos ha engordado.

«Hace más de un año que comencé mi cambio físico y muchos seguisteis y visteis el cambio que conseguí dar. Ya sabéis que siempre me había visto muy flaquito y, con muchísimo esfuerzo, conseguí coger más de 10 kilos, pero a mitad del camino todo se me jodió un poco. Gracias a la experiencia más heavy de mi vida, perdí otros 13 kilos. Que se dice bien pronto», ha empezado contando el joven a través de sus redes sociales.

Jonan es consciente del cambio físico y mental que supuso en él participar en ‘Supervivientes’: «Durante cuatro meses, me alimenté a base de arroz, coco y alguna tortilla de vez en cuando con las recompensas. Lo bueno de todo aquello es que me demostré a mí mismo que puedo con cualquier cosa en la vida y siento que eso fue lo que más me aportó la experiencia».

Tras tanto sufrimiento en Honduras, el influencer ha decidido pasar uno de los mejores veranos de su vida sin poner especial interés en su alimentación. «A la vuelta, este verano, obviamente he querido disfrutar de todo lo que me apetecía y no he seguido una rutina de la alimentación como tal», ha relatado a través de sus redes sociales, donde se muestra firme en la intención de recuperar su rutina de deporte y alimentación.

«Hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Quiero ver de lo que soy capaz de conseguir de nuevo. Quiero recuperar al Jonan de antes y volver a una alimentación sana y consciente. Una rutina en el día a día. Acostumbrar a mi cuerpo a nuevos hábitos positivos. Todo este proceso me ayudará a tener más disciplina y, sobre todo, a sentirme orgulloso del trabajo que haga día a día», ha acabado diciendo Jonan Wiergo, que ha engordado 9 kilos en tan solo dos meses.