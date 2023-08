Irma Soriano verbaliza unos términos incontestables al hablar de María Teresa Campos

Irma Soriano tiene un cariño inmenso hacia María Teresa Campos, como así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press, donde no ha dudado en hablar maravillas de la veterana comunicadora, cuyo estado de salud es muy delicado. La presentadora andaluza alaba la fortaleza y la actitud de la matriarca de las Campos en esta etapa de su vida.

«María Teresa está, está en otra etapa de su vida. Tiene sus años y hay veces que nos llegan estas enfermedades y hay que quererla mucho y rodearla de cariño, nada más. Es la única vitamina y medicina que necesita y esa la tiene con creces», asegura Irma Soriano, mostrando una vez más el gran aprecio que tiene a su compañera de profesión.

Pero, además, la presentadora también se ha pronunciado sobre el tema del momento, el mediático caso de Daniel Sancho. Expresa su deseo de que se haga justicia y que se conozca la verdad: «Lógicamente yo quiero, queremos que se sepa la verdad y que se hagan las cosas bien, por favor. Estamos en Tailandia, vale, pero que se sepa la verdad».

Irma Soriano empatiza con los padres de Daniel Sancho: «Van a necesitar ayuda»

Y, aunque reconoce que no puede ponerse en la piel de Daniel ni de su familia, empatiza con ellos: «Es que no me puedo poner en su piel por mucho que quiera. Van a necesitar ayuda, él, la madre, el padre, las personas que lo quieren de verdad». Asimismo, Irma Soriano también ha hablado de su relación con Rodolfo Sancho y con su padre, Sancho Gracia: «Fíjate, conocía más a su padre. En algunas ocasiones habíamos coincidido y es que era una persona maravillosa, él totalmente distinto, yo lo he percibido mucho más discreto, a Rodolfo”.

Respecto a las críticas que se han desatado en las redes sociales contra los padres de Daniel Sancho, Irma se pone en la piel de esa madre: «Yo como madre no tengo la culpa de las cosas que hagan mis hijos. Los apoyaré siempre y estaré con ellos siempre, pero que hagamos esto, pues se aburren mucho. No tendrán vida, entrar para criticar y hacer daño a una persona que está machacada. Un poquito de humanidad», sentencia.