Hugo Salazar se moja así de categórico cuando le preguntan por el hijo de Rodolfo Sancho

El cantante Hugo Salazar ha sido el último en pronunciarse acerca del caso de Daniel Sancho. Y lo ha hecho brindando su apoyo al padre del joven, Rodolfo Sancho, quien está viviendo una auténtica pesadilla desde que su hijo confesara haber asesinado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Desde que saltara la terrible noticia, el actor permanece recluido en su casa de Fuerteventura acompañado de su actual pareja, Xènia Tostado, y la hija que tienen en común. Se desconoce cuando viajará a Tailandia para reencontrarse con su hijo mayor, aunque hay quien dice que podría ser esta misma semana.

Lo que no hay duda es que Rodolfo Sancho cuenta con el apoyo de muchísimos amigos y compañeros, que empatizan con él. El último en hacerlo ha sido Hugo Salazar, quien le ha dedicado unas palabras de aliento ante las cámaras de Europa Press: «Le tengo mucha estima como actor porque he visto varias series o muchas series en las que él actúa y me puedo poner en el pellejo y la tragedia que están viviendo y lo mal que lo tienen que estar pasando. Toda la suerte del mundo».

Hugo Salazar defiende a la Casa Real: «Me considero español y patriota»

En otro orden de cosas, el que fuera concursante de la segunda edición de ‘OT’ también ha mostrado su apoyo a la Casa Real. Y es que en su momento cantó en la boda de la Infanta Elena. «Yo me considero español, patriota y, evidentemente, el respeto que me merece la Casa Real es absoluto, por supuesto», reconoce sin medias tintas. Si bien asegura que todavía no conoce a los hijos de la Infanta: «No, no he tenido la oportunidad».

Pese a esto, Hugo Salazar ha tenido unas bonitas palabras para la hija menor de doña Elena y don Jaime de Marichalar: «Por lo que escucho en mi casa, que creo que es una muy buena influencer y que le gusta mucho ir a los toros». Respecto a si él es una persona taurina, el cantante sevillano es contundente: «Mira, yo no soy ni detractor ni amante de los toros. Me gusta el fútbol, la playa, el vino, la cerveza y el buen comer. Y hacer deporte», sentencia.