Esta escena de la serie ‘4 estrellas’ dispara la suma de aplausos: «La TVE que queremos»

Poco a poco, TVE va dando pasos para la visibilización del colectivo LGTBIQ+ en todos los ámbitos y aspectos. Hace una semana, era Ramón García el que era alabado por preguntar a un concursante del ‘Grand Prix’ si tenía novia o novio. Y este martes ha sido ‘4 estrellas‘ la que se ha llevado todos los aplausos por lo que se vio en una de las escenas del último capítulo.

La serie creada por Daniel Écija sigue demostrando poco a poco ser una de las series diarias más modernas de nuestra televisión mostrando todo tipo de identidades sexuales. Después de mostrar el amor entre Luz y Ainhoa generando el shipeo en redes de #Luznhoa; este martes la ficción dio un paso más allá al tratar de concienciar y hacer pedagogía sobre algo que todavía mucha gente no comprende: el género fluido y el no binarismo.

La diversidad LGTBIQ+ ha llegado a ‘4 estrellas’ para quedarse. La plataforma de mujeres de Vera del Rey impulsada por Cuca, Marifrán y Felisa, ‘las tres Veras’ decidieron promover en el pueblo una jornada de apoyo, concienciación y celebración de la diversidad LGTBIQ+. Todo pese a las reticencias de Arturo, el alcalde al que interpreta Antonio Molero.

Dani le cuenta a su tío Javier que es una persona de género fluido

El gran protagonista de esta trama fue Dani, el sobrino de Javier. El joven interpretado por el actor Iván Vigara llega a Vera del Rey y tratará de mostrar quién es de verdad. Solo su primo Jon (Martí Cordero) conoce su verdadero ser. Y es que Dani es una persona de género fluido. Así, con ayuda de su primo Jon, Dani intentará explicarle a su tío Javier que es ser una persona no binaria. Es decir, aunque Dani nació con órganos sexuales masculinos no se siente ni hombre ni mujer.

Todo después de que Javier se sorprendiera al ver el look de su sobrino Dani. «Que guapo», dice el guardia civil sin saber muy bien como reaccionar. «Guapi si no te importa», le corrige entonces su sobrino. «Jon es el único de la familia que lo sabe, me ha apoyado mogollón. ¿A ti te parece bien?», le comenta Dani a su tío. «A mí me parece bien si a ti te parece bien. En esta familia somos muy respetuosos, Luz ahora se ha hecho lesbiana», suelta entonces Javier. Al escucharle, Jon corrige a su padre al decirle que «no se ha hecho». «No hace falta ponerle etiquetas a todo, está con una chica y ya está», incide Jon.

«Lo importante es ser feliz, da igual si eres hetero, gay…», asegura entonces Javier. «No, no soy gay. Para ser gay me tendrían que atraer los hombres y yo tendría que ser un chico», le corrige su sobrino Dani. «¿Y no eres un chico?», replicaba sin entender nada Javier. «No», dice contundente su sobrino. «¿Entonces eres una chica?», repregunta el tío. «Tampoco. Al menos no siempre», reacciona Dani dejando aún más descolocado a su tío en ‘4 estrellas’.

«Soy de género fluido», le dice finalmente Dani a su tío que intenta entender a su sobrino. «O sea que depende. No me malinterpretéis que yo intento entender también. Dani yo te apoyo al 100% en todo, pero no sé exactamente en qué te apoyo. Yo vengo de otros tiempos, unos tiempos muy oscuros y difíciles. ¿Me lo podéis explicar?», les dice entonces Javier a su sobrino Dani y su hijo Jon.

Tras ello, Dani le intenta explicar a su tío que existen dos géneros construidos socialmente: si naces con pene eres chico y si naces con vagina chica. «Pero yo por tener pene no creo que tenga que ser un hombre porque me lo han dicho. Simplemente me considero una persona», le cuenta. «O sea por un lado está el físico que trae cada uno, por otro lado está la orientación sexual y por otro lado está…», reacciona Javier. «La expresión de género», le corta su sobrino. Por último, Dani explica que esto «no es un capricho». «Yo no he decidido ser así, simplemente lo soy, no es un capricho, es como me siento», sentencia.

⭐⭐⭐⭐ Dani es el sobrine de Javier y trata de explicar a su tío lo que significa ser una persona de género fluido#4estrellashttps://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/Gqw2tzumLK — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

La gran lección de Dani ante Vera del Rey en ‘4 estrellas’

Todo se complica cuando Miguel, el padre de Dani llega a Vera del Rey y es que el joven no ha podido abrirse con su padre por miedo al rechazo y a que no entienda su identidad. Y así es. Miguel no entiende que su hijo Daniel en realidad es un chique. Por si fuera poco, el hombre desprecia que su sobrina Luz ahora tenga una relación homosexual con Ainhoa. Pero Javier, que ha tratado de deconstruirse y entender que los tiempos cambian intenta convencer a su hermano de que comprenda a su hije Dani.

⭐⭐⭐⭐ Javier está intentando que su hermano entienda y respete la identidad de Dani.#4estrellashttps://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/lSOPu69t58 — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

Y Dani termina subiendo al escenario junto a Jon y da un discurso muy importante sobre la visibilidad LGTBIQ+. «Soy Dani, tengo 17 años y soy una persona no binaria. Es muy raro que estéis todos aquí mirándome porque yo siempre me he sentido invisible, nunca había conocido a nadie como yo ni en la calle ni en la tele. Me ha costado, pero ya sé quién soy. No soy un maricón, ni un degenerado, ni un hombre, ni una mujer, soy Dani, Dani Cromaña, y solo quiero ser feliz», termina diciendo el joven llevándose el aplauso del pueblo y que su padre le pida paciencia para entenderlo.

⭐⭐⭐⭐ No os perdáis el emotivo alegato de Dani sobre las personas no binarias y de género fluido.#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Sm2vQx1oYW — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

Twitter se llena de aplausos a ‘4 estrellas’ por el discurso de Dani

Un discurso que llevó a que ‘4 estrellas’ recibiera todos los aplausos en redes sociales por su lección magistral en el prime time de TVE al explicar lo que es el no binarismo. Y el propio actor que da vida a Dani, Iván Vigara da las gracias por poder ser el altavoz de algo así. «Un placer poder dar voz a las personas que lo necesitan ❤️ gracias por contarlo», comenta en la cuenta de RTVE en Instagram tras hacerse eco de la escena.

«Por fin una serie española no ridiculiza a una persona no binaria en una cadena generalista. De nuevo, la tele pública por delante», escribía un usuario. «RTVE está emitiendo un capítulo de una serie en la que se abordan algunos temas del colectivo LGTBI+ con muchísimo respeto. Han explicado términos como orientación sexual, expresión de género o transexualidad. Orgullo de cadena pública», escribía otro.

Y es que si hay un comentario muy repetido es el «orgullo de cadena pública!» que tenemos. Así son muchos los que no dudan en usar el claim lanzado por TVE hace dos temporadas: «Esta sí es la TVE que queremos».

Ha costado, pero por fin una serie española no ridiculiza a una persona no binaria en una cadena generalista. De nuevo, la tele pública por delante 👏 #4estrellas https://t.co/2eyvoGMnhe — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) August 8, 2023

RTVE está emitiendo un capítulo de una serie en la que se abordan algunos temas del colectivo LGTBI+ con muchísimo respeto. Han explicado términos como orientación sexual, expresión de género o transexualidad.



Orgullo de cadena pública. #4Estrellas pic.twitter.com/phV7Cm4pU9 — Miguel Álvarez (@MiguelxAlvarez) August 8, 2023

Lo BRUTAL que es esta escena de la serie #4Estrellas de @La1_tve pic.twitter.com/wy0EfdiPRh — Bérnar (@BernarGM) August 9, 2023

Momentos bonitos de 📺 todavía me acuerdo cuando de niño veía la tele en casa con mis padres y cada vez que salía un gay, no sabía qué caras poner. Gracias @rtve @La1_tve #4estrellas https://t.co/o2fZwssYUL — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) August 9, 2023

¿Lo importante que es una escena como esta en un PRIME TIME en la televisión pública?



Bravísimo 👏🏼👏🏼 https://t.co/CzwklTmMho — Rocío Muñoz 🌧 (@Rocio_ML_) August 8, 2023

La visibilización es fundamental para normalizar las cosas, y más si viene de la televisión pública, bravo 👏👏👏👏👏 https://t.co/clPqQSeLbh — Javi Carmona (@JaviCarmona80) August 9, 2023

La tve que quiero…. ❤️ https://t.co/jltlY0m2Cj — Maikel Velarde 🇮🇨🇪🇸 (@MaikelVelarde) August 9, 2023

La televisión pública que necesitamos. https://t.co/U4Eh7b8Tl2 — Antonio 🔻 (@AntoineJimenez) August 8, 2023

La televisión pública que quieres, la que tú quieres. 🏳️‍🌈 https://t.co/IyOkFU969k — Diego. (@cabriadiego) August 8, 2023

Esto también es educar. Bravo 🥹♥️ https://t.co/9FD1DtSelH — 🏳️‍⚧️ Mr. Valle 🏳️‍🌈 (@franh_valle) August 8, 2023

La televisión pública que queremos 😍😍😍 #4estrellas



PD: Amo a David Lorente y a su personaje. https://t.co/k3VijctYmJ — Terror in Planet🔻 (@terrorinplanet) August 8, 2023

Nunca llegué a pensar que diría un día que esta RTVE mola y que quiero que continúe así. https://t.co/c8D8oxn5WR — 𝑨𝒓𝒆𝒖𝒎🌙✨ (@AreumMoonYT) August 9, 2023

Los medios de comunicación tienen el deber de informar. Pero, entre otras, también tienen el de educar. Y eso, ayer lo demostró RTVE. La televisión pública educando y apoyando la diversidad. 👏🏻👏🏻

#4estrellas pic.twitter.com/fVUlBbMR3M — Marc Mata (@marcmata13) August 9, 2023