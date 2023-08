El indirecto dardo de Isabel Rábago a Anabel Alonso (pero qué dardo) que captan los micros

Han pasado dos días pero la polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria de la selección española del Mundial de Fútbol y su actitud a la hora de celebrar el gol siguen dando mucho que hablar. Este martes, Pedro Sánchez e incluso Cuca Gamarra han asegurado que esto tendría que tener consecuencias y que no vale con las disculpas que ha dado. En ‘Ya es mediodía’ analizaban el asunto e Isabel Rábago se ha mostrado muy clara.

Después de que este lunes fuera Alexia Rivas la que se enfrentara a Antonio Rossi por sus opiniones sobre este asunto; este martes parece que en la mesa de ‘Ya es mediodía‘ todos ponían el grito en el cielo por el cariz que está cogiendo el caso después de que se esté hablando incluso de un delito sexual. Algo contra lo que Marta López e Isabel Rábago se mostraban muy críticas.

Después de que Marta López asegurara que se ha ido todo de madre y que a quién hay que escuchar es a la propia Jenni Hermoso era Isabel Rábago la que lanzaba una súplica a la jugadora de Carabanchel. «Es necesario escucharla a ella, no leerla, escucharla para ver qué tono emplea y qué es lo que dice, ya no estamos hablando de un acto incómodo o inapropiado. Estamos hablando de violencia sexual, de agresión, de acoso«, aseveraba la colaboradora. «Exagerado», se escuchaba decir por lo bajo a Marta López.

Verónica Dulanto se enfrenta a sus colaboradores

«Una es campeona del mundo y me da mucha pena que sigamos hablando de esto y no ensalcemos a estas campeonas que tenemos. Dicho esto, coge un micrófono y habla», solicitaba una vez más Isabel Rábago. «Eso no implica que el acto de Rubiales no sea censurable», apostillaba Antonio Rossi con Rábago dándole la razón.

No obstante, Verónica Dulanto era la que trataba de poner cordura al asunto al recordar que Jenni se encuentra en una posición vulnerable pues al ser su jefe no está muy claro es si todo lo que pueda decir es libre para decirlo. Era entonces cuando tanto Isabel Rábago como Marta López y Antonio Rossi se echaban encima de la presentadora por cuestionar que la futbolista no pueda hablar en libertad.

Isabel Rábago se posiciona así sobre el asunto de Rubiales

Marta López e Isabel Rábago críticas por las acusaciones sobre el beso de Rubiales

«Es que decir que ella no habla porque su jefe no le deja y que no tiene libertad…», replicaba Isabel Rábago dejando claro que no le vale ese argumento. «Hay que tener en cuenta el contexto, yo no sé si tiene la libertad de decir nada», insistía Verónica Dulanto.

Tras ello, tanto Antonio Rossi como Marta López dejaban claro que el gesto de Luis Rubiales era obsceno y no tenía que haberse producido. «Pero no lo tendría que hacer ni Rubiales ni lo deberíamos ver en televisión pública y determinadas situaciones en las que las mujeres lo hacen. Tendríamos que ser iguales el hombre y la mujer«, sentenciaba Isabel Rábago mencionando de forma indirecta la polémica en la que se ha visto envuelta Anabel Alonso tras criticar a Rubiales por su beso y que las redes hayan rescatado un vídeo de ‘MasterChef’ en la que ella hace lo mismo con Jordi Cruz.