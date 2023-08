Alexia Rivas se revuelve contra Antonio Rossi por cómo se refiere al beso de Rubiales

Por desgracia, la victoria de España en el Mundial de Fútbol femenino por 1-0 a Inglaterra se ha visto empañada por el polémico beso que Luis Rubiales, el presidente de la RFEF le dio en la boca a Jennifer Hermoso, una de las jugadoras al recoger su medalla. Un gesto muy controvertido que generaba este lunes un fuerte rifirrafe entre Alexia Rivas y Antonio Rossi en ‘Ya es mediodía’.

Tras el revuelo generado por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso que ha llevado a Irene Montero a pedir su dimisión o a que el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, haya pedido explicaciones; ‘Ya es mediodía’ difundía lo que recoge el protocolo de la Real Federación de Fútbol sobre este asunto.

Así, según recogía el programa presentado por Verónica Dulanto, el protocolo de la RFEF condena precisamente la violencia sexual en este tipo de situaciones como el hecho de atraer con un abrazo en el intento de besarles o besar a alguien a la fuerza. De modo, que según la Federación es una situación inadmisible. «Es un protocolo que se ha saltado a la torera», recalcaba la presentadora antes de que Antonio Rossi y Alexia Rivas discutieran en directo.

Y es que Antonio Rossi trataba de defender lo sucedido porque Jennifer Hermoso no se habría visto violentada por el beso. «Evidentemente la imagen no es la ideal, para mí es desagradable por las formas y por el cargo que ocupa. Pero si la otra parte no se siente humillada no hay humillación, si no se siente violentada no hay violación, si no se siente agredida no hay agresión», defendía el copresentador.

Al escucharle, Alexia Rivas se revolvía en su asiento y empezaba a rebatirle sin miedo. «Es que no vas a poner en la palestra a tu jefe», le replicaba la colaboradora. «Pero si ella dice que no hay abuso de poder no hay abuso de poder», insistía Antonio Rossi sin hacer mención a cómo la jugadora si aseguró haberse sentido incómoda por el gesto del Presidente de la RFEF.

«¿Pero ella no se ha podido ver coartada a decir lo de que no se sintió así?», preguntaba entonces Ángela Portero a lo que tanto Antonio Rossi como Ricardo Reyes defendían que no. Y era entonces cuando Alexia Rivas no se cortaba nada al enfrentarse a ellos y sobre todo a Rossi. «De verdad creo que veis la realidad que queréis ver«, les soltaba.

«No, lo que no voy a compartir es lo que tu digas porque sí», le espetaba Antonio Rossi a su compañera. «Es como si yo de repente trabajo, llámale X, y viene mi jefe y delante de toda España me planta un beso. ¿Qué hago le cruzo la cara en ese momento, le digo qué estás haciendo?», replicaba Alexia Rivas. «Es que te ves en una posición vulnerable y se nos olvida«, añadía la colaboradora.

Alexia Rivas se enfrenta a Antonio Rossi por el beso de Rubiales

Alexia Rivas y Antonio Rossi discuten en ‘Ya es mediodía’

Tras ello, Verónica Dulanto no dudaba en tachar el beso como inapropiado y en criticar la reacción de Rubiales en la Cadena COPE. «Si yo en eso estoy de acuerdo, pero que cuando no hay molestia no hay molestia», volvía a repetir Antonio Rossi. «Pero es que tampoco lo sabes», le contestaba Dulanto. «Bueno yo me baso en lo que dice ella», aseveraba Rossi.

«Es que si nos basamos en lo que ha dicho ella no le ha gustado, es un beso a la fuerza», defendía Ángela Portero. «No lo lleves a tu terreno, ha habido otros besos espontáneos en los que no pasaba nada», soltaba entonces Antonio Rossi provocando aún más la ira de su compañera Alexia. «Es que no era su jefe, era su pareja. A mi si me besa mi novio en este plató diría que maravilla pero si te besa mi jefazo máximo digo qué es esto», añadía Alexia en clara alusión a las comparaciones que se han hecho con el beso de Iker Casillas a Sara Carbonero.