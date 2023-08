El histórico rostro de ‘Zapeando’ que asciende a presentador en relevo de Dani Mateo

Primero fue María Gómez, después Quique Peinado y la semana pasada, Valeria Ros. Lejos de apostar por un único sustituto, ‘Zapeando’ ha optado por elegir a uno de sus colaboradores como presentadores del programa de La Sexta durante las vacaciones de Dani Mateo después de que su habitual sustituta, Lorena Castell dejara el programa el pasado mes de mayo.

Este lunes, ha sido otro de los rostros más emblemáticos de ‘Zapeando’ el que ha vuelto tras dos meses de vacaciones. Así, Miki Nadal volvía a ponerse al frente del programa de las sobremesas de La Sexta tomando así el relevo de Valeria Ros.

«Esta semana el programa lo presento yo. A ver qué tal sale porque llevo tiempo sin venir«, reconocía Miki Nadal que no dudaba en bromear después con que casi se le había olvidado como llegar hasta el plató en el que se realiza ‘Zapeando’ cada tarde. «No sabía dónde estaba el plató, me he metido a los baños de otra empresa», decía con sorna el cómico.

Tras ello, Miki Nadal volvía a ironizar con las ganas que tenía de volver a ‘Zapeando’ y a todos sus compañeros. «Estoy muy mal, tenía muchas ganas de veros, mentira», aseveraba después. Y es que el humorista es el que más vacaciones ha tenido de todos, incluido el propio Dani Mateo.

«Se me ha hecho largo el verano. Dos meses que he estado fuera», reconocía Miki Nadal. «Largo como el libro de Valeria, que me lo he leído», volvía a decir con cierta sorna.