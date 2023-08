Cristina Rodríguez deja tiritando a Avilés con este zasca tras su exclusiva en ‘Así es la vida’

Hace unas semanas, ‘Así es la vida‘ enviaba a José Antonio Avilés como reportero a Cantora con motivo del cumpleaños de Isabel Pantoja. Y en los últimos días, el colaborador también ha ejercido de corresponsal desde Canarias por el concierto de la tonadillera. Este martes, Avilés daba una exclusiva que terminaba con Cristina Rodríguez lanzándole un órdago y un zasca.

Así, este martes ‘Así es la vida’ analizaba la última hora sobre la boda de Isa P. y Asraf Beno después de que el lunes Antonio Rossi asegurara que Isabel Pantoja no iba a asistir a la boda de su hija. Este martes, la propia Isa reconocía en ‘El programa del verano’ que no sabe si su madre acudirá a su boda aunque todo apunta a que no.

Sin embargo, José Antonio Avilés daba un giro a todo el debate de ‘Así es la vida’ al adelantar que tenía una exclusiva sobre si Isabel Pantoja irá a la boda de su hija o no. Pero la forma en la que el colaborador relataba su información desesperaba a Cristina Rodríguez que no dudaba en lanzarle un órdago y un zasca a la vez.

«Yo siento deciros una cosita y es que lo de que Isabel Pantoja no va a ir a la boda de Isa Pi no es así. Isabel Pantoja va a ir a la boda de su hija. Y os voy a adelantar algo, no sé exactamente cuando pero os puedo decir que Isabel va a responder muy pronto un miércoles a todas vuestras dudas», espetaba José Antonio Avilés a sus compañeros de ‘Así es la vida’ dejando entrever una posible exclusiva de la tonadillera.

Tras ello, Sandra Barneda se interesaba por saber por qué el decía tan rotundamente que Isabel Pantoja va a ir a la boda de su hija. «Porque lo cuenta la propia Isabel Pantoja en el balcón del hotel en el que estamos mi compañero cámara y yo. Tenemos las imágenes pero no podemos emitirlas por ser un balcón de un hotel privado. Y le dice Maite Pulpón: ‘Fíjate que están diciendo que no vas a ir a la boda de tu hija’ y dice ella ‘como Isabel que me llamo yo voy a la boda de mi hija’. Y esa conversación existe y lo digo porque lo sé de primera mano», aseveraba entonces José Antonio Avilés.

Al escuchar a su compañero, Sandra Barneda no dudaba en darle un tirito. «Hombres has despertado. Yo no sé si te has tomado un café o qué porque de repente nos cuentas esa escena», comentaba la presentadora. Mientras los colaboradores trataban de saber más sobre lo que ocurrió en ese momento y lo que comentó Isabel Pantoja.

El dardazo de Cristina Rodríguez a José Antonio Avilés

Pero al responder a sus compañeros, José Antonio Avilés se iba por los cerros de Úbeda lo que desesperaba un poco a todos hasta el punto de que Cristina Rodríguez se atrevía a lanzarle un órdago y un dardazo a su compañero después de que Makoke le lanzara una apuesta a su compañero. «Si Isabel no acude a la boda, ¿Qué eres capaz de hacer?», le preguntaba la ex mujer de Kiko Matamoros. «Lo que el programa quiera o lo que tú quieras», respondía él.

Pero era Cristina Rodríguez la que se lanzaba contra él. «¿Avilés si no va a la boda de ahí en adelante te puedes convertir en el rey de la síntesis y en vez de estar diez minutos puedes decirlo en 30 segundos?«, le soltaba la estilista sin pudor. «Sabes lo qué pasa cariño, que no es posible porque una de mis misiones es que a la gente le interese lo que contamos en TV y para eso a veces hay que tener síntesis y otras no», terminaba de decirle él.