Aarón Guerrero, actor de ‘Ana y los 7’, se pronuncia así sobre la polémica de Ana Obregón

Mucha gente todavía le sigue reconociendo por la calle como Chechu, el entrañable hijo de Emilio Aragón en ‘Médico de Familia’. Y otra mucha como Nando, uno de los siete niños a los que cuidó Ana Obregón en ‘Ana y los Siete’. Sin embargo, Aarón Guerrero, a sus 36 años, ha aparcado el mundo de la interpretación y está feliz volcado en su faceta como hostelero.

En su vida personal, la vida también le sonríe. Está casado con Salomé Gadea con la que tiene un hijo, Beltrán. El actor ha concedido una entrevista a la revista ‘Pronto’ en la que se sincera sobre su vida actual, y donde también da su opinión sobre la polémica maternidad subrogada de Ana Obregón.

Aaron Guerrera dice tener muy buenos recuerdos de su etapa en ‘Médico de familia’, donde «conocí a mucha gente y fue una experiencia maravillosa». Además, reconoce que le siguen llamando Chechu, «incluso amigos de toda la vida». Y es que fue un personaje que dejó huella.

Aaron Guerrero se moja sobre la polémica maternidad de Ana Obregón

Asegura que sigue teniendo contacto con todos sus compañeros gracias a un grupo de WhatsApp, pero «quedamos poco. Con los de ‘Ana y los 7’ nos vemos más». Sin ir más lejos, hace unos meses quedaron muchos de ellos. Una cita a la que faltó Ana Obregón. No obstante, el ahora empresario confiesa tener buena relación con ella: «Hablamos y nos escribimos, pero hace un montón que no la veo. Me alegro muchísimo de que haya sido abuela. Aless y yo nos llevábamos muy bien, era muy amiguete mío, así que estoy encantado».

Sobre el por qué decidió meterse en el mundo de la hostelería, Aaron Guerrero explica a ‘Pronto’ que «después de ‘Ana y los 7’ estuve más de un año sin proyectos interesantes. Vi la posibilidad de abrir mi primer restaurante y estudié enología. Ahora tengo siete restaurantes de los que tres son italianos y uno andaluz».

«Me encanta comer y cocinar», reconoce, por lo que la pregunta es obligada: ¿Participaría en ‘MasterChef Celebrity’?. «De los concursos que hay en televisión, sería el único al que iría», asegura. Y, aunque dice estar «feliz» con su vida actual, «sigo teniendo el gusanillo de la actuación, no voy a engañarte. Cuando piso un plató, me trae muchos recuerdos. Es que fueron 12 años como actor».