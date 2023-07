‘Supervivientes 2023’ pasa seria factura a Asraf Beno con esta secuela en su físico

Asraf Beno se está adaptando poco a poco a su vida diaria tras su paso por ‘Supervivientes 2023′, y le está costando. Según ha reconocido él mismo a todos sus seguidores, durante estos primeros días su sueño se está viendo muy afectado, y apenas ha logrado dormir ocho horas en total desde que salió del reality, donde quedó cuarto finalista.

Por otro lado, el joven también ha acudido al podólogo. Y desde allí ha enseñado a través de sus stories de Instagram algunas de las heridas y marchas que todavía tiene de su paso por los Cayos Cochinos. En el vídeo que ha subido se pueden observar sus marcas, heridas y los apósitos que le han puesto.

«Esto no es apto para todos los públicos pero tengo los pies destrozados. Está saliendo de ahí todo. Ya me han quitado durezas, creía que tenía una uña encarnada pero afortunadamente no. Es una dureza que duele muchísimo. Esto es de corales… Tengo heridas por todos lados. Pero bueno, ya estamos un poco mejor», ha reconocido en el vídeo.

El prometido de Isa Pantoja está muy agradecido con todo el apoyo recibido tanto de su chica como de su legión de seguidores, que se hacen llamar la ‘marea del fuego’. Por eso ha querido compartir con todos ellos sus sentimientos y reflexiones a través de una publicación en sus redes sociales, donde admitió su sorpresa por todo el cariño recibido a su salida de ‘Supervivientes’.

Asraf Beno está muy agradecido a todos sus seguidores

«He visto que tengo muchísimo apoyo. He notado mucho cariño», aseguró, explicando cómo la gente se le acercaba en las gasolineras, durante su viaje desde Madrid a El Puerto de Santa María, con palabras de agradecimiento por su participación en el programa. «Es flipante lo que estoy viviendo», exclamó visiblemente emocionado.

Además de estar adaptándose a su rutina diaria, Asraf Beno está muy ocupando leyendo todos los mensajes que ha recibido durante su estancia en Honduras. Unos preciosos textos que le llevaron a derramar muchas lágrimas. Por otro lado, el modelo también prometió revelar el contenido de su ‘saco’, para lo que hará un directo en TikTok.

A pesar de lo que le está costando dormir y volver a su día a día, Asraf Beno tiene una actitud muy positiva, y no para de agradecer a todos sus seguidores el apoyo recibido. Así como a su novia, que se ha convertido en su más férrea defensora durante estos tres meses. De hecho, Isa Pantoja compartió en su perfil de Instagram unas románticas fotos junto a su chico, así como el vídeo del emotivo reencuentro de este con su hijo Albertito, al que quiere como si fuera suyo. Asó lo reconoció él mismo durante su paso por el concurso.