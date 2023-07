Sebastián Yatra da que hablar por cómo le enfoca la cámara aquí en ‘La Voz Kids’

Este sábado, 1 de julio, Antena 3 emitía la semifinal de ‘La Voz Kids’. Uno de los protagonistas de la noche fue Álvaro, concursante del equipo de Aitana, quien dejó a Sebastián Yatra prácticamente muerto al terminar su brillante actuación.

El joven cubano es uno de los grandes favoritos de esta edición. De hecho, pasó a las semifinales del programa gracias al apoyo del público presente en el plató. Álvaro dejó a todos los coaches impresionados con otra propuesta de jazz. En esta ocasión, interpretó el tema ‘If i can dream’, de Elvis Presley. Según Aitana, el concursante puede cantar cualquier tipo de canción, pero este estilo lo domina a la perfección.

David Bisbal y Rosario Flores alabaron el talento del niño y recalcaron, especialmente, su presencia e interpretación de la historia que estaba cantando. Su mentora también estaba alucinando con lo que bien que le había salido: «No concibo, no sé cómo llegas a esos graves. No sé cómo lo haces. Pero es una locura que a mí me encanta».

Sebastián Yatra, «infartado» ante la brillante actuación de Álvaro

Pero si hubo alguien que quedó totalmente descompuesto con la actuación de Álvaro, ese fue Sebastián Yatra, que acabó desplomado en su asiento. «A Yatra lo ha matado. ¿Se ha dormido? ¡Imposible! Si acaso estará infartado», bromeó Eva González.

Entonces la cámara enfocó al colombiano en una situación inaudita: recostado sobre su sillón, con los ojos cerrados y haciéndose el muerto. «¡Me dejaste noqueado! ¡Me mataste! Yo todavía no le encuentro explicación científica para esto», reconoció el cantante al joven concursante.

Finalmente, y como era de esperar, Álvaro consiguió hacerse, por segunda vez, con el favor del público presente en las gradas, que le volvió a elegir como favorito para pasar a la gran final de ‘La Voz Kids’.