Raquel Arias denuncia el alto coste de trabajar en ‘Así es la vida’ tras ‘Supervivientes’

Tras ganar ‘Insiders 2’, Raquel Arias consiguió una plaza para concursar en ‘Supervivientes 2023’. Algo que ha hecho que su vida y su carrera hayan dado un vuelco al conseguir un puesto en televisión como colaboradora de ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda y César Muñoz.

Pero poco a poco, Raquel Arias ha ido ganando espacio en ‘Así es la vida’ hasta convertirse en una de las protagonistas de las últimas dos semanas. Y es que la extremeña ha sido la que ha conseguido entrevistar a Gabriela Guillén, la mujer que se ha quedado embarazada de Bertín Osborne tras mantener una relación especial durante algo más de un año.

A muchos les ha sorprendido que Raquel Arias haya pasado de ser una simple desconocida a ser la encargada de conseguir la entrevista a uno de los personajes más buscados de las últimas semanas. Pero todo tiene un porqué. La ex-concursante de ‘Supervivientes 2023’ conoce a la amiga especial de Bertín Osborne desde hace años por su trabajo como modelo.

Pero esta exposición pública y el haberse convertido en la colaboradora estrella de las tardes de Telecinco tras el final de ‘Sálvame’ ha provocado que muchos le estén criticando en redes sociales cuestionándola lo que ha hecho para conseguir el puesto que tiene actualmente.

La tajante réplica de Raquel Arias a los que la critican por su trabajo en ‘Así es la vida’

Y harta de las críticas, Raquel Arias no ha dudado en contestar. «No contesto nunca a muchos mensajes que suelo recibir de gente que solo habla sin saber, pero ya por el esfuerzo que hicieron mis padres por mis estudios y los que me he pagado yo… me ha dado por explicarlo», asevera al compartir el pantallazo de su respuesta a una crítica que recibió en Instagram.

«Llevo desde los 16 años sin parar de trabajar en muchas cosas para poder pagarme formaciones a las que siempre me he querido dedicar. El camino no es de flores y, por eso, sigo y seguiré pico y pala», prosigue defendiéndose Raquel Arias tras contestar que ha estudiado una carrera, dos másters y tres años de interpretación.

Así, cabe destacar que Raquel Arias estudió Turismo. Después de la carrera, decidió cumplir su sueño y optó por formarse en lo que verdaderamente la gustaba, el mundo de la comunicación. Para ello estudió «locución de radio y televisión» mientras trabajaba como modelo.