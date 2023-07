Paloma del Río dispara este órdago a quienes critican a Silvia Intxaurrondo desde TVE

Ha pasado un día, pero las mentiras de Alberto Núñez Feijóo en su entrevista en ‘La Hora de La 1‘ y cómo Silvia Intxaurrondo no dudó en desmentirle a la cara todo sigue dando mucho que hablar. La periodista de TVE ha recibido un sinfín de apoyos a través de las redes sociales. Pero también ha visto como desde un sector de RTVE se le ha atacado vilmente. Y ante eso ha habido compañeros como Xabier Fortes y Paloma del Río que han dado la cara por ella.

La entrevista a Alberto Núñez Feijóo por parte de Silvia Intxaurrondo y Marc Sala estuvo marcada por la tensión entre el político y la presentadora. Sobre todo a raíz de lo que el líder del PP dijo sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC. «Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara», defendía Feijóo. Una falacia que desmintió de inmediato Intxaurrondo al recalcar que «no es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016».

Rápidamente las redes se llenaron de aplausos hacia Silvia Intxaurrondo, también de otros compañeros como Mamen Mendizábal o Almudena Ariza. Pero también se podía leer una indignante crítica por parte de la cuenta Plataforma TVE Libre, promovida por la consejera de RTVE Carmen Sastre, condenada por manipulación durante su etapa al frente de los contenidos de los servicios informativos de TVE con Alfredo Urdaci. Una crítica a la que tanto Fortes como Paloma del Río han querido contestar.

«Intolerable sectarismo de ⁦@SIntxaurrondo⁩ en ⁦ @LaHoraTVE⁩ en la entrevista con ⁦ @NunezFeijoo⁩ . Esto de las pensiones la inhabilitan en una ⁦ @rtve⁩ pública donde la neutralidad es obligada», escribían desde la citada cuenta atacando sin pudor a la presentadora de ‘La Hora de La 1’.

La contundente amenaza de Paloma del Río

Tras ver el tuit de la plataforma TVE Libre, la que ha sido una de las comentaristas deportivas más míticas de la cadena pública no se ha contenido con su reacción. «Tan valientes que sois…¡dad la cara! Poned vuestros nombres y apellidos para que todos sepan quiénes sois porque una entrevista bien hecha, con datos ciertos, no puede inhabilitar a nadie. Lo que pasa es que el invitado ha quedado en evidencia y eso no os ha gustado nada, nada», escribía Paloma del Río sin cortarse.