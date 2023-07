María Patiño es incapaz de continuar en ‘Socialité’ y pide ayuda: «Me estoy ahogando»

María Patiño ha vuelto a protagonizar lo que bien podría llamarse un ‘patiñazo’. La presentadora de ‘Socialité‘ debía dar paso a un vídeo sobre el actor Tom Holland que recogía su historia de superación tras superar la batalla contra el alcoholismo que ha librado durante los últimos seis meses.

Sin embargo, ha sido incapaz de poder hacerlo, dando lugar a un momento tan hilarante como icónico. Patiño venía de hablar de una noticia sobre la desaparición de unas cabras con su compañera Giovanna González. «Escúchame, necesito que estés pendiente de esta última hora de las cabras, que al final del programa me gustaría decir que se han encontrado», le ha comentado la reportera y redactora.

«Vale, es que tengo que buscar el nombre y un poco cómo son. Te sigo informando, pero déjame que antes hable de una historia de superación, de las que que me gustan a mí», ha respondido María Patiño. Acto seguido, comenzaba a leer la intro del vídeo en el cue, pero resultaba infructuoso.

«Tom Holland…», ha arrancado, teniendo que parar al instante: «perdón, es que me estoy ahogando… Vale, ya». Pero no, ya no. María seguía sin estar preparada, siendo misión imposible pronunciar más allá del nombre. Desesperada, la periodista ha pedido «un momento» a sus espectadores y ha tomado un poco de agua para pasar el mal trago. Nunca mejor dicho.

El problema es que ese atragantamiento ha pasado a ser un ataque de risa completamente incontrolable. «Pero por qué me pasa esto», se preguntaba a sí misma María Patiño sin poder contenerse las carcajadas. «Giovanna, me puedes ayudar», ha reclamado a su compañera para que le echara una mano. «Es que no sé por qué no puedo», ha lamentado sin parar de reír.

Patiño sin poder pronunciar Ton Holland,pide socorro 😂🤣 pic.twitter.com/js52jJ8wr8 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 16, 2023

Finalmente, ha sido imposible leer la entradilla que daba paso a la pieza sobre el intérprete británico y, como buenamente ha podido, se ha limitado a decir: «Vamos a ver la historia de superación». Así, aunque no de la manera que hubiese querido, ha entrado en emisión por fin el vídeo sobre Tom Holland.

Una secuencia en la que el actor de ‘Lo Imposible’, entre otras producciones, se ha sincerado por primera vez sobre los problemas que ha arrastrado con el alcohol y su reto de estar seis meses sin probarlo; lo que le ha permitido superar la adicción y tener una vida mucho más manejable y saludable.