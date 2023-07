Lo visto en el casting de ‘OT 2023’ deja a Noemí Galera con la boca abierta (y no es para menos)

El equipo de casting de ‘OT 2023‘ encabezado por Noemí Galera continúa su viaje por España. Tras Barcelona, Santiago de Compostela y Zaragoza, estos últimos días se han desplazado hasta Bilbao para escoger a nuevos concursantes.

Si en Zaragoza, Noemí Galera se vio obligada a paralizar los casting por las goteras que estaban cayendo después de la tormenta que cayó en la capital aragonesa; ahora la directora de la academia de ‘Operación Triunfo’ se ha quedado en shock durante los casting en Bilbao.

Como suele ser habitual, los casting de ‘OT’ dejan grandes momentazos. Y eso es lo que ha sucedido en Bilbao con la imitación que realizó Yunimat, uno de los aspirantes que tenían el pase Prime y que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en TikTok.

Noemí Galera, «maravillada» ante la imitación de este tiktoker en el casting de ‘OT 2023’

«En redes sociales me hice conocido porque imito a personajes animados», explicaba Yunimat al presentarse ante el jurado. Al escucharle, Noemí Galera no dudó en pedirle una demostración de una de sus imitaciones más icónicas: la del Gato con Botas de ‘Shrek’.

»Soy muy fan de Shrek y no he venido con las zapatillas de Shrek porque mi madre no me ha dejado», confesaba Yunimat después de haber dejado sorprendida a Noemí Galera y de que Mamen Márquez si riera a carcajada limpia. Por ello, ambas no dudaron en pedirle al aspirante a concursante de ‘OT 2023’ que hiciera otra de sus imitaciones.

«Podría seguir, pero prefiero cantar«, terminaba de decir el aspirante después de imitar también al Pinocho de ‘Shrek’. Una respuesta que dejó sin palabras a Noemí Galera y que llevó a Mamen Márquez a aplaudirle. Finalmente, Yunimat no pasó el casting y no podremos verle en la academia.

No obstante, el vídeo compartido por el propio Yunimat en Instagram así como en TikTok acumula miles de visualizaciones y muchos comentarios. «Este chico es increíble», »Noemí, maravillada», »Era el sí más claro que había tenido en todos los castings desde que empezaron» son algunos de esos comentarios que se han podido leer.