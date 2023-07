Lo que ha llegado a verse con Sandra Golpe en ‘Tu cara me suena’ causa estupefacción mayúscula

Este viernes 7 de julio, Antena 3 ha emitido la segunda semifinal de la décima edición de ‘Tu cara me suena’. Antes de conocer a los cinco concursantes que pasarán a la gran final del próximo viernes, la periodista Sandra Golpe ha regresado al exitoso programa de imitaciones para meterse en la piel ni más ni menos que de Miley Cyrus con su tema ‘Flowers’.

La presentadora de ‘Antena 3 Noticias’ ya sorprendió a toda la audiencia de ‘Tu cara me suena’ hace algunas temporadas con una brillante imitación de Amy Winehouse. Sin embargo con la cantante norteamericana no ha tenido la misma suerte, pues no le ha salido igual de bien que su interpretación de la desaparecida artista británica.

No obstante, Manel Fuentes ha puesto en valor el arrojo de su compañera de cadena, quien se ha mostrado encantada de estar en el programa. «Lo he dicho y lo digo ahora. Para mí, ‘Tu cara me suena’ es el mejor programa de entretenimiento de la televisión y es un gustazo hacer tele de verdad. Tele a lo grande. Cada vez que vengo, aprendo», ha reconocido la invitada.

Sobre su actuación, Sandra Golpe hecho siguiente reflexión: «Gracias a ‘Tu cara me suena’, he escarbado un poco en ella (Miley Cyrus) y he visto que tiene un vozarrón impresionante. Es una artista gigante y me alegro que haya sonado fuerte ese ‘Flowers'». Cambiar de registro no es nada fácil, «y menos si vienes de un informativo, donde hay todo un equipo pendiente de ti y de tus decisiones», ha dicho el presentador.

Reacción unánime (y nada favorable) a Sandra Golpe por su imitación a Miley Cyrus en ‘Tu cara me suena’

La actuación de Sandra Golpe no ha dejado indiferente a los usuarios de Twitter, quienes se han mostrado muy críticos con la imitación de la periodista.

