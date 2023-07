La creadora de ‘Mía es la venganza’ no puede callar ante la abrupta cancelación de Mediaset

La polémica en torno a la cancelación de ‘Mía es la venganza‘ no deja de colear. La serie protagonizada por Lydia Bosch no ha conseguido los resultados que se habían fijado en Telecinco y la directiva del grupo ha decidido precipitar el final con una suspensión de las grabaciones de la peor manera posible para el equipo: a las bravas y de un modo irreversible. La paciencia no es su fuerte.

Así, la ficción contará finalmente con 110 capítulos y no con tres temporadas como se adelantó en su momento. En la presentación de esta apuesta a la que acudió El Televisero, Arancha Écija, directora del departamento de ficción de Mediaset, hizo hincapié en la gran confianza depositada en ‘Mía es la venganza’ y anunció que se habían firmado hasta tres temporadas.

Planes que, por desgracia, han saltado por los aires por baja audiencia. De hecho, con motivo del fin definitivo del rodaje, todo el equipo que había detrás del proyecto tuvo que despedirse para siempre este lunes. Un muy amargo adiós por la puerta de atrás que lamentaron públicamente actores, directores o miembros del departamento artístico y de fotografía.

Fue, por ejemplo, el caso de Pedro Valdezate, responsable de fotografía fija, que no pudo ocultar su pesar: «Han sido siete meses de trabajo pero han pasado volando. Y el hecho de haber sido cancelados a las tres semanas de emisión me deja con la sensación de apenas haberos mostrado el gran trabajo que hay detrás de las cámaras. Es una pena que este proyecto de @aurora__guerra para el que fui reclutado como tantos compañeros, acabe así».

Una triste publicación a la que reaccionaba la propia Aurora Guerra, la creadora de ‘Mía es la venganza’ y que fue apartada del proyecto misteriosamente. «Ojala las cosas hubieran sido distintas y no tener que dejar mi proyecto en otras manos. Un lujo de equipo desaprovechado, sin duda«, ha manifestado sin rodeos en lo que se ha entendido como un claro recado a Telecinco.

Por otro lado, otro de los actores protagonistas, José Sospedra, Mario Costa en la serie, ha salido a dar explicaciones en sus redes y ha aclarado la gran duda que ahora invade a los espectadores que sí se han enganchado: si tendrá o no un final digno y cerrado. Y efectivamente. «Gracias a todos los que siguen apoyando nuestro trabajo, hemos hecho todo con mucho amor y aunque hayan cancelado las grabaciones de la serie, hemos grabado un final digno para todos vosotros que seguís viéndonos día a día», ha sido la publicación del intérprete.