Íñigo Onieva pierde los papeles contra un reportero de ‘Socialité’ en plena calle: «Psicópatas»

Tan solo queda una semana para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el esperado ‘sí, quiero’. Sin embargo, la que para muchos es la boda del año no deja de sufrir contratiempos, lo que ha llevado a algunos a asegurar que está ‘gafada’. Una vez superado los problemas con el vestido de novia, y en medio de rumores de una nueva infidelidad del empresario, un sorprendente percance vuelve a poner en serio riesgo el enlace.

Y es que, los joyeros que portaban las joyas para la boda, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de julio, supuestamente habrían sido atracados. Según han informado este sábado desde ‘Socialité‘, los joyeros estaban trasladando las valiosas pizas de lujo, cuando en plena carretera se les atravesó un coche y vivieron «un atraco de película».

Los asaltantes dispararon al cielo y, ante el terror de que pudieran dispararles a ellos, los joyeros les entregaron las piezas. Se trata de un conjunto de collares, pendientes, brazaletes y pulseras, que podrían superar la friolera de los dos millones de euros. Para informar sobre esta sorprendente noticia, el reportero de ‘Socialité’ Darío del Alcázar se ha trasladado a la casa de la pareja, para tratar de obtener alguna información al respecto.

Íñigo Onieva explota contra los reporteros

Finalmente, el periodista ha tenido la oportunidad de hablar con Íñigo Onieva, quien ha acabado brotando contra la prensa como nunca antes lo había hecho. «Íñigo Onieva está muy enfadado, acaba de salir a correr y ha brotado contra nosotros», ha dicho el reportero, antes de dar paso al vídeo en el que se ha podido ver el gran cabreo del empresario con los periodistas que se encontraban a las puertas de su casa.

El prometido de Tamara Falcó ha salido a correr y los reporteros han intentado seguirle. Esto ha hecho que el empresario parase en seco y entrara en cólera: «¿De verdad me estáis siguiendo? Estoy corriendo, así que dejadme correr tranquilo. Bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa. Cuando vuelva de correr, quedaos ahí. No me sigáis como psicópatas».

Tras la emisión del vídeo del enfado de Íñigo Onieva, Nuria Marín ha reconocido: «Hombre, somos insistentes, pero psicópatas…». Pese a esto, Darío del Alcázar ha querido justificar el cabreo del futuro yerno de Isabel Preysler: «Entendemos los nervios. Además, siempre se ha hablado de una boda gafada. Tiene que estar muy nervioso para salir a liberar tensiones un 1 de julio a las dos y media de la tarde».

Cuando el empresario ha terminado su carrera, ha regresado a su casa y, ya mucho más tranquilo, ha atendido a los periodistas. Onieva ha desmentido el supuesto robo de las joyas de su prometida y ha dejado claro que están tranquilos, aunque con los típicos nervios propios de una boda.