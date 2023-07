Ginés irrumpe tras ‘SV’ para emprenderla así contra su hija y lanzar este imponente aviso

Ginés Corregüela sigue facturando a costa de hablar de toda su familia. Así lo hacía este mismo jueves 13 de julio a la hora de acudir a ‘Así es la vida‘ para hablar del concurso de su hija Miriam en ‘Vaya vacaciones’, donde la joven ha criticado con dureza a su padre acompañada de su madre, Isabel.

En la viña en la que ambas están conviviendo, las hemos podido ver hablando de Ginés sin tapujos como hizo el mismo en ‘Supervivientes’. «Piensan que los hijos van a estar ahí pase lo que pase. […] Es que tiene cara de estar en otro mundo», sentenciaba Isabel en un momento concreto, mientras que Miriam hablaba de las facciones de su padre como «deformadas» y añadía: «Encima se cree importante, como si fuera aquí Felipe II».

Todas estas declaraciones no pillaban por sorpresa a Ginés Corregüela, que decía que «me espero cualquier cosa de ella«, en referencia a su hija. De la misma manera, valoraba las imágenes que acababa de ver: «Yo creo que Miriam es de carácter fuerte, lo ha sido toda la vida, desde chica. Se ha metido en un papel como que va de líder y puede pegar un patinazo grande. Hay que ser un poco más humilde«.

Ginés Corregüela no se corta en criticar públicamente el comportamiento de su hija en el concurso: «El vocabulario que ha oído yo para mí no es correcto. Yo a lo mejor no he sido correcto cuando he estado en la isla, pero he oído palabras que no he dicho yo. Ella está ahí, hablando todo lo que quiere y la madre la apoya. Las dos se están equivocando porque lo que están diciendo es mentira y lo puedo demostrar«. Y advierte: «Lo mismo que ellas están hablando yo puedo hablar. Llega un momento que tienes que pegar un puñetazo en la mesa y dices hasta aquí».

Lo que sí confirma Ginés es que un día bloqueó a su hija Miriam después de que tanto esta como Isabel acudieran a la puerta de la casa de sus padres y montaran «un espectáculo»: «Isa dice: ‘Estás con la put*’. Llega a decir a mis padres que son unos falsos y se lo dice en la puerta de mi casa. Yo le dije que no era el momento porque estaba en la calle y había mucha gente».