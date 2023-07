‘Fiesta’ hace una encerrona a Bárbara Rey y lo que acaba soltando de Parada trae cola

Hace unos días, Bárbara Rey volvió a subirse a un escenario después de 35 años sin actuar. Como buena madre, quiso apoyar el nuevo show creado por su hija Sofía Cristo. Al terminar de actuar, Chelo García Cortés le obsequió con un ramo de flores y ambas se dieron un cariñoso beso.

Sobre ello han hablado este domingo 2 de julio en el programa ‘Fiesta’, donde también han recordado la famosa «noche de amor» que, en palabras de la exvedette, pasaron juntas hace años. Casualmente en el plató de Telecinco también se encontraba José Manuel Parada, expareja de Chelo García-Cortés.

Parada está muy enfadado con la periodista después de que ésta escribiese un libro hablando, entre otras muchas cosas, de su relación. Según el colaborador, su ex cuenta muchas falsedades sobre él en ese libro, por lo que desde que salió a la luz no se han vuelto a dirigir la palabra. Por este motivo, Pipi Estrada ha querido llamar en directo a Bárbara Rey para aclarar algunos asuntos que se estaban tratando en el programa vespertino de Telecinco.

Bárbara Rey revela que hizo una orgía con Parada y Chelo

La madre de Sofía Cristo ha cogido el teléfono y el colaborador le ha informado de que la estaba llamando desde un programa de televisión. Sin embargo, ella no se ha percatado de que estaban en directo, y ha empezado a hablar sin tener en cuenta de que miles de personas la estaban escuchando.

Bárbara Rey se ha reafirmado en sus palabras de que tuvo una «noche de amor» con Chelo García-Cortés. Pero ha desmentido las informaciones que ha dado José Manuel Parada estos últimos días, quien aseguró que entre ellas se habían producido hasta seis encuentros íntimos. «Solo fue esa vez. Yo no sé de donde sacan lo de las seis noches. Después de reconocer que he estado con ella (Chelo), me daría exactamente igual decir que he estado más noches, sería cosa mía», ha dicho la artista murciana.

No obstante, el que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’ ha reconocido que estuvo presente en uno de esos encuentros sexuales. Ha sido en ese momento cuando Bárbara Rey ha dejado en shock a todos al revelar lo siguiente: «A ver, eso es una especie de orgía que tuvimos». Al escuchar esta sorprendente confesión, el público ha lanzado una sonora exclamación, lo que ha servido a la vedette para percatarse de que estaban en directo.

La ‘encerrona’ de ‘Fiesta’ a Bárbara

«Escúchame, ¿me estás sacando en el aire? Esto no se hace, esto es muy feo. Yo te aprecio como persona y como amigo, pero eso es muy feo», le ha reprochado la exmujer de Ángel Cristo, visiblemente enfadada, a Pipi Estrada. Emma García no ha dudado en salir en defensa de su compañero, recordándole a Bárbara que sí que la había avisado.

Pero lejos de colgar, la artista ha seguido hablando con el programa. E incluso ha revelado más datos sobre esa orgía: «Parada, tú sabes que tuvimos una noche en la que hubo la orgía que hubo y no vamos a contar más historias de eso. Luego, Chelo y yo tuvimos la historia que tuvimos. No ha pasado nunca nada más, porque nunca he tenido atracción por las mujeres». Además, ha recordado que todo esto sucedió hace más de 40 años.