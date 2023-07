El público dicta su sentencia al estreno de ‘La Traición’, la apuesta turca de Telecinco

Telecinco sigue renovando su programación de prime time tras el final de ‘Supervivientes 2023’ y la llegada del verano. Tras lanzar ‘Me resbala’ y ‘La vida sin filtros’, este miércoles la cadena de Mediaset ha estrenado ‘La traición’, su nueva serie turca.

Así, ‘La Traición’ ha llegado a Telecinco con el objetivo de volver a intentarlo con la ficción turca después del éxito que ha cosechado con este tipo de productos Antena 3 y después de que los dos únicos intentos de la cadena de Mediaset no surtieran efecto.

Tras emitir ‘Love is in the air’ en el prime time y de haber estrenado ‘Mi hogar, mi destino’ en late night y emitirlo en la tarde de los fines de semana sin éxito, Telecinco lo vuelve a intentar ahora con ‘La traición’, que consta de dos temporadas de 27 capítulos.

‘La Traición’ (‘Iyilik’), dirigida por Murat Ozturk y escrita por Ozge Korkmaz está protagonizada por Hatice Şendil (‘Una parte de mí’), İsmail Demirci (‘Yildiz, un amor indomable’), Sera Kutlubey (‘Hercai’) y Perihan Savaş. Se trata del remake de la serie surcoreana ‘Show Window: Queen’s House’ y narra cómo la idílica vida de Neslihan Arkun (Şendil) se derrumba. Una mujer que tiene todo lo que podía desear con su marido, Murat (Demirci), y sus hijos.

Neslihan, miembro de una influyente saga familiar propietaria de una prestigiosa firma de calzado, es una mujer que disfruta de una vida aparentemente idílica junto a su marido Murat y sus dos hijos pequeños. Damla, por su parte, es una joven diseñadora que mantiene una relación con Murat y que ha decidido poner en marcha un estudiado plan para hacerse amiga de Neslihan y entrar en su vida.

Un día, Neslihan tiene un problema de salud y Damla casualmente es la persona que la ayuda. En agradecimiento, la invita a vivir en la casa de invitados de su propiedad, ignorando quién es en realidad: la amante de su esposo. Aprovechando esta situación, Damla se inmiscuirá en su vida familiar y de pareja con un único objetivo en mente: romper ese matrimonio. Tras descubrir posteriormente que su marido la ha traicionado, Neslihan sacará fuerzas para seguir adelante y luchar denodadamente por su familia y por sus hijos.

Tras el lanzamiento del primer episodio de ‘La Traición’ en Telecinco, los espectadores han dictado su veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que los comentarios hacia este potente thriller otomano son bastante favorables por lo adictiva y perversa que es la trama:

Y yo. Menuda trama. Me ha encantado. Nos vemos en el próximo capítulo amig@s del hashtag ☺️☺️👏🙏 #LaTraición https://t.co/JscSbaICcM — Leila 🌷🌺 (@itsleilagm) July 5, 2023

Sorprendentemente, me está gustando mucho #LaTraición — Adrià (@_Adry___) July 5, 2023

#LaTraición

Muy buena pinta ésta telenovela si señor — DonVirgilio (@asimismoypunto) July 5, 2023

Me encanta esta novela jejej parece igual que la del divinity la de querida madre — Raúl Jiménez Jiménez (@RalJimnezJimne4) July 6, 2023

Pues no tiene mala pinta, vamos a darle una oportunidad #LaTraición — Mediasetista fucsia 💜📺 (@TCarrasquista) July 5, 2023

Bueno, bueno… se va a poner interesante esto 😨 #LaTraición — Mamen Vavel 👩🏻‍💻 Gestión Cultural (@MamenVavel) July 5, 2023

Ahora el demonio de la venganza está entrando en la amanta, uy uy lo que se viene #LaTraicion — Vilhelmi Kolmetoista | 🇫🇮 (@Montervino_) July 5, 2023

Jajajjajaja la novela va a full desde el minuto 1#LaTraición — 🤍𝓛𝓪𝓾𝓻𝓪 🤍 (@SinAmorNseVive) July 5, 2023