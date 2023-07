¿Cuántos capítulos tiene ‘La Traición’, la adictiva serie turca que estrena Telecinco?

Si hay una cadena que ha apostado fuerte por las series turcas en nuestro país es Antena 3. Tras el éxito que la ficción otomana marcó en Nova, la cadena principal de Atresmedia lo intentó con ‘Mujer’ y desde entonces no ha parado. Telecinco intentó copiar su estrategia en enero de 2021 con ‘Love is in the air’ pero el resultado no fue el mismo. Ahora dos años y medio después, Telecinco vuelve a estrenar una serie turca en su prime time, ‘La traición’.

Llega este miércoles a las 22:50 horas tras ‘¡Vaya vacaciones!: Extra’. Y competirá contra el cine de La 1, la gran final de ‘Mask Singer 3’ en Antena 3, el estreno de la sexta temporada de ‘Viajeros Cuatro’ en Cuatro y ‘Pongamos que hablo de…’ en La Sexta.

‘La Traición’ consta de dos temporadas de 27 capítulos. Eso sí, cada uno cuenta con un metraje que supera las dos horas de duración. De manera que la cantidad de entregas podría multiplicarse si Telecinco decidiese dividirlos como hace su competencia directa con ‘Pecado original‘ o ‘Hermanos’. No obstante, el episodio de estreno sí se ofrecerá en su totalidad. En el caso de Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset, cada capítulo se ofrece fragmentado en tres dosis de 45 minutos aproximadamente.

‘La Traición’ (‘Iyilik’), dirigida por Murat Ozturk y escrita por Ozge Korkmaz está protagonizada por Hatice Şendil (‘Una parte de mí’), İsmail Demirci (‘Yildiz, un amor indomable’), Sera Kutlubey (‘Hercai’) y Perihan Savaş. Se trata del remake de la serie surcoreana ‘Show Window: Queen’s House’ y narra cómo la idílica vida de Neslihan Arkun (Şendil) se derrumba. Una mujer que tiene todo lo que podía desear con su marido, Murat (Demirci), y sus hijos.

Sinopsis de ‘La traición’

Neslihan, miembro de una influyente sagafamiliar propietaria de una prestigiosa firma de calzado, es una mujer que disfruta de una vida aparentemente idílica junto a su marido Murat y sus dos hijos pequeños. Damla, por su parte, es una joven diseñadora que mantiene una relación con Murat y que ha decidido poner en marcha un estudiado plan para hacerse amiga de Neslihan y entrar en su vida.

Un día, Neslihan tiene un problema de salud y Damla casualmente es la persona que la ayuda. En agradecimiento, la invita a vivir en la casa de invitados de su propiedad, ignorando quién es en realidad. Aprovechando esta situación, Damla se inmiscuirá en su vida familiar y de pareja con un único objetivo en mente: romper ese matrimonio. Tras descubrir posteriormente que su esposo la ha traicionado, Neslihan sacará fuerzas para seguir adelante y luchar denodadamente por su familia y por sus hijos.

Descubre a los personajes

Neslihan (Hatice Sendil)

Inteligente, fuerte, culta y bondadosa: así es Neslihan en ‘La Traición’, una mujer nacida en el seno de una opulenta familia. Casada con Murat, cree que su vida es idílica hasta que descubra la infidelidad de su marido, una situación quedesestabilizará su existencia.

Murat (Ismail Demirci)

Gracias a su mujer Neslihan, Murat ha podido escalar socialmente y convertirse en un miembro respetado de la sociedad. Es un hombre carismático y encantador, pero también un narcisista que depende económicamente de la empresa de la familia de su esposa y que hará todo lo que esté en su mano para seguir manteniendo su estatus.

Damla (Sera Kutlubey)

Cuando estudiaba en el instituto, Damla perdió a sus padres y se quedó huérfana. Su tío se apropió de los bienes de su familia y ella a duras penas logró estudiar Bellas Artes en la universidad, un hecho que ha marcado su caracter. Su vida dará un giro inesperado tras conocer a Murat, un apuesto hombre casado del que se enamora y con quien mantiene una relación.

Sahika (Perihan Savas)

La madre de Neslihan, Sahika, es una mujer ambiciosaque adora su trabajo y que desea que su hija se involucre másen el negocio familiar. Disciplinada, estricta y decidida, ha elegido vivir sola después de que su marido se marchara de casa. En el ámbito personal, se culpa de la muerte de su hija, que se quitó la vida cuando era joven.

En el primer capítulo de ‘La Traición’…

Neslihan vive una vida de ensueño junto a Murat y sus dos hijos pequeños, los cuales preparan junto a su madre un aniversario de boda que Neslihan jamás olvidará. Pero lejos de ser la familia idílica que aparentan mostrar, Damla, la amante de Murat, llegará pronto a su hogar invitada por ella misma sin imaginarse sus más perversas intenciones.

Demla tenderá una trampa a Neslihan para hacerse poco a poco amiga de ella y entrar en la vida de la mujer del hombre con quien le está siendo infiel. Murat querrá saber quién es la persona que salvó la vida de su mujer para agradecérselo, pero pronto se llevará una sorpresa cuando descubra que se trata de su propia amante.

El empresario perderá los nervios al ver a Damla y tendrá una actitud con la joven que desconcertará a su mujer. Tras el encuentro, Murat visitará a Damla en su apartamento y pondrá punto y final a su aventura, pero la joven no le dejará marchar tan fácilmente con un falso intento de suicidio y amenazando con contárselo todo a su mujer.