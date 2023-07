Telecinco fija la fecha exacta del estreno de ‘La Traición’, su serie turca más ambiciosa

Telecinco sorprendía hace casi dos meses al anunciar la adquisición de la novela turca ‘La Traición’ (‘Lyilik’ en su nombre original). Un nuevo intento por probar suerte con las ficciones otomanas y emular la estrategia de Antena 3 después de no haber funcionado antes con ‘Love is in the air’ y ‘Mi hogar, mi destino’.

Sin embargo, esta vez la cadena de Mediaset va a por todas con una apuesta mucho más ambiciosa por la calidad de la producción y, fundamentalmente, por la trama en la que se sustenta. Un entramado muy comercial y susceptible de atrapar a los espectadores. ¿Es el amor más fuerte que la traición? La serie narra la historia de una mujer que sin saberlo acoge en su casa a la amante de su marido y que pondrá a prueba los límites del amor y de la lealtad.

Como decimos, ‘La Traición’ es una serie turca que consta de dos temporadas de 27 capítulos. Eso sí, cada episodio cuenta con un metraje que supera las dos horas de duración. De manera que la cantidad de entregas podría multiplicarse si Telecinco decidiese dividirlos como hace su competencia directa con ‘Pecado original‘ o ‘Hermanos’.

Pues bien, tras varias semanas de intensa promoción, por fin hay fecha de estreno oficial. Será este mismo miércoles, 5 de julio, a las 22:50 horas con la emisión del primer capítulo en su totalidad. No obstante, tendrá enfrente una dura competencia con la gran final de ‘Mask Singer 3’.

Sera Kutlubey, Hatice Şendil y İsmail Demirci encabezan el reparto de protagonistas de la ficción. Perihan Savaş, Özgür Çevik, Mina Akdin, Bahadır Vatanoğlu, Mehmet Aykaç, Pelinsu Karayel y Ogün Kaptanoğlu completan el elenco principal de actores.

Así es el capítulo de estreno de ‘La Traición’

Neslihan vive una vida de ensueño junto a Murat y sus dos hijos pequeños, los cuales preparan junto a su madre un aniversario de boda que Neslihan jamás olvidará. Pero lejos de ser la familia idílica que aparentan mostrar, Damla, la amante de Murat, llegará pronto a su hogar invitada por ella misma sin imaginarse sus más perversas intenciones.

Demla tenderá una trampa a Neslihan para hacerse poco a poco amiga de ella y entrar en la vida de la mujer del hombre con quien le está siendo infiel. Murat querrá saber quién es la persona que salvó la vida de su mujer para agradecérselo, pero pronto se llevará una sorpresa cuando descubra que se trata de su propia amante.

El empresario perderá los nervios al ver a Damla y tendrá una actitud con la joven que desconcertará a su mujer. Tras el encuentro, Murat visitará a Damla en su apartamento y pondrá punto y final a su aventura, pero la joven no le dejará marchar tan fácilmente con un falso intento de suicidio y amenazando con contárselo todo a su mujer.