El auténtico detonante del inesperado plantón de Jordi Cruz a la boda de Tamara Falcó

Sin duda alguna, la de Tamara Falcó e Iñigo Onieva se ha convertido en la boda del año. La marquesa y el empresario reunieron en el Palacio El Rincón a más de 400 invitados entre los que se encontraron grandes amigos y familiares de los protagonistas. Sin embargo, ni rastro de algunos otros a los que la misma Tamara Falcó había invitado.

Si una gran ausencia destaca es la de su hermano mayor, Enrique Iglesias. Era Julio José, su otro hermano por parte de la familia Iglesias, quien afirmó en ‘Y ahora Sonsoles‘ que Enrique no estaba en España ni se esperaba que acudiera a la boda de su hermana. «Tampoco fue a la mía», insistía este a la hora de explicar que a su hermano no le gustan los eventos multitudinarios.

Sin embargo, Enrique Iglesias no fue el gran ausente: también Jordi Cruz. El chef y Tamara Falcó mantienen una buena relación desde que la marquesa participara en ‘MasterChef Celebrity‘ en 2019. No obstante, las deslealtades de Íñigo Onieva a Tamara Falcó hicieron que Cruz criticara públicamente al novio, motivo que habría sido de peso para no acudir al enlace según avanza Lecturas, a diferencia de sus compañeros Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Aunque en un momento se pensó que su reciente maternidad estaría detrás de la ausencia de Jordi Cruz en la boda de Tamara Falcó, lo cierto es que hay que recordar qué dijo de Iñigo Onieva. En la última visita de la marquesa al talent culinario, el chef no sudo en cargar contra este: «Nunca me ha gustado».

«He vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta…», llegó a decir Tamara Falcó en el programa, dejando bien claro que Jordi Cruz le había transmitido en privada sus impresiones sobre Onieva. «No me lo creo», sentenciaba entonces el cocinero, provocando la reacción de la hija de Isabel Preysler: «Y lo dice tan pancho…».

Otro gran ausente fue Boris Izaguirre, con el que rompería su buena relación a raíz del polémico discurso que Tamara Falcó dio en un congreso ultracatólico: «Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal… creo que en otras generaciones no era tan evidente». Frente a sus palabras, Boris dinamitó su relación al escribir: «Hay que alejarla de esa ideología odiosa que la rodea».