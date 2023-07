Destapan lo que hay detrás de la pillada a Shakira y Rauw Alejandro tras romper con Rosalía

Rosalía y Rauw Alejandro han decidido poner punto y final a su relación. Una noticia que ha publicado la revista ‘People’ y que ha causado una conmoción mayúscula entre quienes seguían a esta pareja, dado que anunciaron su compromiso de boda hace solo unas semanas. De hecho, ella misma declaró en su visita a ‘El Hormiguero’ que ya tenía los trajes elegidos y que comenzaría con los preparativos al finalizar su gira Motomami.

Una gira que terminó este pasado fin de semana con un concierto en París al que estaba previsto que Rauw asistiera. Sin embargo, no hubo rastro de él y ahora, tras conocerse la impactante noticia, cobra sentido y da pistas de la ruptura. Además, ellos dos se dedicaban constantes muestras de cariño en redes sociales, pero desde hace bastantes semanas no vemos nada de eso. Algo que había llamado la atención.

«Fuentes han confirmado que a pesar del amor y el respeto que los cantantes se tienen mutuamente, ambos han estado de acuerdo en poner fin a su compromiso», indica la citada revista estadounidense. Y aunque no recoge los motivos oficiales que han conducido a este traumático desenlace entre Rosalía y Rauw Alejandro, empiezan a trascender datos.

En un programa latinoamericano, Kiko Matamoros se ha ido de la boca y ha apuntado a desavenencias familiares. «Los papás de Rosalía y de Rauw Alejandro no están de acuerdo con esa relación. La familia no lo ve con buenos ojos», ha desvelado el colaborador de ‘Sálvame’.

Y a esta información, hay que sumar lo que ha contado la mamarazzi Lorena Vázquez en el programa ‘Y ahora Sonsoles‘. «El caso es que empiezan a planear rumores sobre esta ruptura. Se habla de que él lleva un tiempo en Puerto Rico, que se lo pasa muy bien, incluso se dice que podría tratarse de que la vida disoluta y la vida social de Rauw Alejandro tenga que ver con esta ruptura. Sí que es cierto que no hay ninguna confirmación por ninguna de las dos partes», ha comentado.

Shakira y Rauw Alejandro, pillados bañándose juntos

La mamarazzi Lorena Vázquez en ‘Y ahora Sonsoles’.

Pero por si no fuera suficiente revuelo, en mitad de la noticia de la ruptura se han viralizado unas imágenes de Shakira y Rauw Alejandro juntos bañándose en un río en Puerto Rico. Los artistas han sido vistos también con los dos hijos de la artista colombiana. La autora de las instantáneas que están dando que hablar es Alanis González, que es quien las ha difundido y en las que se ve a la de Barranquilla con el cantante.

Rauw Alejandro junto a Shakira y su familia hace días en Puerto Rico.

📸 @alanismarieg_ pic.twitter.com/gZjmc9g802 — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) July 24, 2023

¿Pero qué hay detras de esas imágenes? Pues bien, en el magacín de Sonsoles Ónega se ha arrojado luz por boca también de Lorena Vázquez: «Yo he hablado con el entorno de Shakira y me dicen que no tiene absolutamente nada que ver con una relación sentimental. Son amigos, además grabaron juntos una canción. Shakira estaba pasando las vacaciones con sus hijos en Puerto Rico, ha aprovechado para visitarle y no hay más allá de las imágenes que estamos viendo. Hace días también veíamos a Rauw Alejandro con Camila Cabello y tampoco creo que haya nada».