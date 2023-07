Beatriz Trapote filtra el sexo del bebé de Bertín Osborne y Gabriela en ‘Así es la vida’

Beatriz Trapote ha cebado en ‘Así es la vida‘, el programa de Sandra Barneda en las nuevas tardes de Telecinco y en el que ella colabora, que había hablado con Gabriela Guillén, la futura madre del sexto hijo de Bertín Osborne, y que había logrado descifrar el sexo de la criatura.

La periodista ha desvelado que la joven está «dolida» y «disgustada» con las declaraciones tan polémicas de Bertín sobre el embarazo. Al parecer, no da crédito a que el cantante diga que ha sido fruto de un accidente, que es indeseado y que no son pareja. «Me ha dicho: ‘es que entiendo a Fabiola, ha hecho lo mismo con ella y conmigo», ha contado la mujer de Víctor Janeiro.

Además, Beatriz Trapote ha desmentido uno de los datos que ha circulado hoy: «Y ojo, ella no está de tres meses como se ha dicho, ella está de mucho más tiempo. No hablamos de un nacimiento en 2024, hablamos de un nacimiento en 2023».

«En la conversación me ha dicho que quiere sentirse orgullosa y que su hijo sepa realmente que, aunque no haya sido un niño buscado, no ha sido un accidente. Así que el sexo del bebé es un niño», ha soltado en directo, revolucionado a sus compañeros del plató.

«Yo le he preguntado: ‘¿se puede decir el sexo del bebé?’ Y me ha dicho: ‘todavía no está muy claro’. Digo pero si me acabas de decir que es un niño. Yo creo que se le ha escapado en la llamada. Yo he hablado con ella, he empatizado, he hablado de mis tres niños…», ha proseguido Beatriz Trapote, que ha insistido en que no hay dudas de que «es niño». Por su parte, Ángela Portero ha apuntado que «Bertín no quería ese niño bajo ningún concepto y Gabriela si».