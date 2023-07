Alba Carrillo da el palo definitivo a Ana Rosa con lo que se atreve a pronunciar sin rodeos

Alba Carrillo sigue en pie de guerra con Ana Rosa Quintana. Ni siquiera en el que tendría que ser un día muy feliz para ella ha dejado de lanzar zascas a diestro y siniestro a través de su recién estrenado canal de Twitch, que lleva por título ‘El salón del té’. Y es que, este martes 4 de julio, la excolaboradora de Mediaset ha publicado su primer libro, ‘Lista para la vida’. Un libro que, según ha dejado claro, ha escrito ella misma.

Y al mismo tiempo que ha explicado que todo ha salido de su puño y letra, ha aprovechado para lanzar un demoledor zasca a Ana Rosa Quintana por el famoso libro que la presentadora dijo haber escrito y más tarde salió a la luz que se lo habían escrito, «El libro lo he escrito yo, os lo juro lo he escrito yo. No puede salir nadie diciendo que ‘se lo he escrito yo’, o ‘se lo he copiado a nadie’. Así es que nada, cuando queráis me hago la reina de las mañanas», ha dicho entre risas, a lo que ha añadido: «Si gente que no escribe libros está en todo lo alto…», en clara referencia a la periodista.

El libro lo he escrito yo 🤣zasca a pic.twitter.com/nt89UomgqK — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 4, 2023

Alba Carrillo: «Hasta Telecinco me ha dado la razón»

En su anterior programa, Alba Carrillo no solo cargó sin piedad contra Ana Rosa Quintana y su productora, sino también contra Mediaset. Incluso llegó a desvelar el ganador de ‘¡Vaya vacaciones!’, reality que Telecinco aún no ha estrenado, y aseguró que en todos los realities de la cadena hay «tongo». Una grave acusación que esta semana se ha hecho más patente que nunca tras la polémica victoria de Bosco en ‘Supervivientes 2023’.

Así es que la modelo ha aprovechado la ocasión para darse golpes de pecho: «Esta semana muchos me han dado la razón. De hecho, hasta el propio Telecinco me dio la razón. Cuando dijeron en ‘Supervivientes’ que una persona había perdido cuando todavía no se había anunciado. Agradezco a Telecinco que esté colaborando conmigo en ‘El salón del té'», ha dicho con sorna. De esta forma hacía referencia a la polémica protagonizada por Carlos Sobera cuando aseguró en la final que Adara había perdido ‘Supervivientes’ cuando todavía no se habían cerrado la aplicación para votar.

Hasta Telecinco me dio la razón 🤣😂 pic.twitter.com/4TpFjFQvaP — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 4, 2023

La excolaboradora de Mediaset aclara lo que se ha publicado sobre ella

Por otro lado, Alba Carrillo también ha lanzado un demoledor dardo a los medios de comunicación por, según ella, no contrastar las noticias: «Quiero aclarar una serie de cosas que he visto en digitales, que recordemos que las personas que nos dedicamos a la comunicación tenemos que ser veraces. Muchos digitales han hecho comentarios y noticias de cosas y a mí nadie me ha llamado para contrastarlo. He leído algún titular que decía que ‘me había venido abajo’ o que ‘había cambiado el discurso’. No señores, yo no he cambiado ningún discurso. Yo me reitero, a mí me echaron como un perro de la antigua cadena gloriosa, actual cadena triste. Me echaron de malas maneras, sin un certificado de empresa, sin derecho a paro…».

«Yo no sé en que me he retractado ni en qué he cambiado de versión porque sigo diciendo absolutamente lo mismo», ha insistido. Pero lejos de quedarse ahí, ha proseguido con sus aclaraciones: «También he leído en algunos digitales que ahora quien me va a contratar porque me van a tener miedo. No, no, miedo de ir a una fiesta de Ana Rosa, que te graban y luego sacan dinero de ello. Pero de contratarme a mí no, porque yo he trabajado con muchas cadenas, con muchas empresas y jamás he tenido ningún problema. Al revés, casi todas las personas que han trabajado conmigo han quedado super contentas. Pero ya no me van a volver a hacer contratos de mierda, lo tengo clarísimo».

No se arrepiente de nada de lo dicho pic.twitter.com/XxOGmhuXjO — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 4, 2023

Insiste en que en ‘Ya es mediodía’ tenía un «contrato de mierda»

Por último, también ha insistido en que lo que le daban en ‘Ya es mediodía’ no era un sueldo: «Sí, efectivamente, lo que me daba en ‘Ya es mediodía’ era un donativo. Me dieron a elegir entre parking y 20 euros. No me retracto de absolutamente nada de lo que he dicho. Algunos digitales para conseguir clicks han puesto la palabra ‘traición’ en sus titulares. Traición es ‘violación de la fidelidad o lealtad que tienes a un sentimiento de respeto a los principios morales o a los compromisos establecidos hacia alguien’. El compromiso será recíproco, si tú me traicionas a mí, por qué razón te tengo que tener a ti fidelidad. Igualmente sigo siendo fiel, ¿sabéis a quién? A mí, un beso a todos», ha sentenciado Alba Carrillo.