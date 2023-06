Una soltera de ‘First dates’ descubre quién es su cita y se planta: «No quiero ni verlo»

Cada emisión de ‘First Dates‘ es testigo de momentos más inverosímiles, y en la entrega del lunes 12 de junio todo transcurría con normalidad hasta que llegó Trinidad. Una soltera que irrumpía en el restaurante desde Granada con una idea muy clara: quería conocer a alguien con el que compartir el resto de su vida.

«Tengo ganas de jubilarme ya y dedicarme a lo que me apetezca que es vivir. Ahora ya me toca disfrutar de la vida y quiero un compañero de vida», le explicaba la comensal, de 64 años, a Carlos Sobera. El dating show por excelencia de Cuatro le ha presentado a su cita, Antonio, y la cara de Trinidad se torció de tal manera que hizo un amago de hasta querer irse del programa.

El único requisito que puso para pisar ‘First Dates’ fue que quería tener una cita con cualquier persona que no se llamase Antonio. Al saber que iba a cenar con un soltero justo con ese nombre, la comensal se vino abajo: «Mientras no sea mi ex. Yo no quiero que se llame Antonio porque el padre de mis niñas se llama Antonio y entonces ese nombre…».

Los solteros se dirigieron a la mesa, y comenzaron a hablar sobre sus aficiones, gustos y relaciones pasadas, y en un momento la comensal no dudó en expresar ante las espectadores lo que había sentido al ver a Antonio: «Se conserva bien, creo que se conserva mejor que yo. Me parece una persona correcta, educada y puede encajar en el perfil de hombre que busco».

Antonio sentencia el físico de la soltera

Antonio, uno de los solteros de ‘First Dates’

Mientras continuaba la cita, el feeling entre ambos brillaba por su ausencia, no salían los temas por sí solos y la reacción del soltero no parecía encaminada a que habría una segunda oportunidad: «Parece una mujer trabajadora, formal… tiene todos los ingredientes para un hombre. Tiene todas las cualidades, habéis acertado al 100%, pero en el físico no», matizaba ante las cámaras de ‘First Dates’.

Llegado el momento de la decisión final, Antonio ha sorprendido y ha optado por querer seguir conociendo a Trinidad pese a no gustarle físicamente: «Como persona y como saber estar es perfecta en todo. Estoy seguro que es una mujer muy especial para un hombre especial». Ella también ha sentenciado que quiere una segunda cita.

