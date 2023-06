Un soltero abandona espantado ‘First Dates’ y planta a su cita en plena cena: «No la soporto»

La emisión de este miércoles 7 de junio de ‘First Dates‘ se podría resumir como una de las más tensas que se recuerdan. El dating show de Cuatro pone siempre a solteros a disposición de encontrar el amor, pero a veces los comensales viven experiencias muy distintas a las que se imaginaban. Los protagonistas de la fallida cita han sido Eloy y Mercedes.

El primero en entrar ha sido Eloy, 44 años, cordobés y militar de profesión, aunque se dedica a la hostelería. Ha venido a Madrid para conocer a una mujer ideal porque hasta el momento no ha tenido mucha suerte en el terreno sentimental. En el lado contrario, se encuentra Mercedes, sevillana de 40 años, trabajadora en el servicio doméstico, cuenta con una trayectoria sentimental fallida, ya que todas sus relaciones «no le han respetado y le han sido infiel».

Nada más coincidir en la barra de ‘First Dates’, ambos no han tenido una muy buena impresión, aunque Eloy fue un poco más discreto que Mercedes. «No me llama mucho la atención, no me gusta», declaraba ella sin pudor. Es más, durante unos segundos los solteros estuvieron sentados delante de la barra sin dirigirse la palabra.

«No la soporto, no quiero pasar ni un minuto más con una persona así»

Mercedes y Eloy, en la barra de ‘First Dates’. | Cuatro

Acto seguido, ya sentados en la mesa, los dos comenzaron a hablar de sus aficiones; a Eloy le gusta el gimnasio y las artes marciales, mientras que Mercedes es una amante del yoga y la meditación. «No tiene las mismas cosas en común que yo», sentenciaba ella. De repente, la soltera le confesaba que le parecía una persona agradable pero no era de su estilo. Y fue un paso más allá al despotricar contra su cita en ‘First Dates’: «No me gustan los hombres calvos». «Yo la comprendo, a mí tampoco me gusta ella», reaccionó él de inmediato.

Eloy daba la réplica a Mercedes y le argumentaba que a él le gustan las chicas delgadas, y aunque la conversación tornaba a veces en buenos momentos, el malestar de ambos era patente. «Me siento un poco incómoda contigo, no quiero seguir conociéndote», aseguraba Mercedes. Y en ese mismo instante, Eloy avisó al equipo de ‘First Dates’, se levantó súbitamente de la mesa y declaró: «No te preocupes, yo también estoy bastante incómodo contigo». «Lo único que transmite es mal rollo, no quiero pasar un minuto más con una persona así», añadió, plantando a su cita, antes de que lo hiciera ella. «No la soporto. No soporto su mala educación», remató el soltero, marchándose del restaurante.

Por su parte, las redes sociales no daban crédito ante el tensísimo desenlace de esta cita. Aunque Laura Boado ha querido entender qué es lo que les había ocurrido, ambos han garantizado que quieren volver a ‘First Dates’ para poder conocer a alguien que entre dentro de los cánones de belleza que ellos buscan.

Vengaaaa… que quiero seguir viendo la no cena!!!#firstdates7j — Manuel (@ManuelMoralesG4) June 7, 2023

#firstdates7j Eloy muy bien dicho a la pava que a ti te gustan delgadas has sido EDUCADO otro le hubiese dicho GORDA 😏 — Isabel (@IsabelD53165959) June 7, 2023

Falta que se tiren de los pelos 🤭 #firstdates7j — "N" (@nttenrrss) June 7, 2023

No me gustan los calvos… Dice el bellezón 😂😂😂 #firstdates7j pic.twitter.com/WRArybFriX — αииα (@narnian77) June 7, 2023

Y dice Mercedes que es una persona muy espiritual,

Y lo primero que se ha fijado es en el físico, bueno en el pelo.#FirstDates7J — Wagner (@12octubre5) June 7, 2023

Al final el calvo y la NO delgada se van juntos, no?#firstdates7j — Joachim20 (@Joachim201) June 7, 2023

Cuando las cosas se ponen así, lo mejor tirar por la calle del medio, y muerto el perro se acabó la rabia, que necesidad tiene ninguno de pasar un mal rato #FirstDates7J — Alfredo May (@AlfredoMayfer63) June 7, 2023

#FirstDates7J



Lo de "Calvo" considera que no sobraba, mientras lo de "Gorda" le molestaba. Esa doble vara…



Ayayayayayyyyy…. — @El_hombre_buho (@El_hombre_buho) June 7, 2023

El calvo la incomoda porque su cabeza parece un cipote y ella es muy espiritual. De verdad, no puedo más JAJAJAJAJ #FirstDates7J — shibuya_koa 🛰️ (@KoaShibuya) June 7, 2023