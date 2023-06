Un micro abierto deja muy mal parada a Susanna Griso: «Debería pedir disculpas»

Susanna Griso se ha convertido este jueves en Trending Topic y no por nada bueno. La presentadora de ‘Espejo Público’ está en boca de todos por un desafortunado comentario que se colaba en plena conexión con una de las reporteras del programa.

Todo se producía en el momento en el que ‘Espejo Público‘ se hacía eco de la historia de Erik, un joven opositor que se enfrentaba a uno de los exámenes más importantes de su vida y se quedó encerrado en un baño. «Erik, opositor tenía una oposición Quiso desayunar en la cafetería algo antes. Fue al baño del bar y los dueños tuvieron que irse de imprevisto. Cerraron el bar con llave y Erik se quedó encerrado», explicaba Susanna Griso antes de dar paso a su reportera que estaba con el protagonista de la historia.

«Marina, quiero que nos presentes ya a Erik», le decía Susanna Griso a la reportera reconociendo que el joven le parecía un crack. «Buenos días Erik, lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien», saludaba la reportera a su invitado.

Era justo en ese momento, cuando la imagen del plató desaparecía y solo se enfocaba a Marina y a Erik cuando se colaba el micrófono abierto de Susanna Griso. «A mi perdonadme. Esta chica que no sé ni cómo se llama no me interesa verla», se escuchaba decir a la presentadora cuando creía que no se la escuchaba.

Al escuchar el comentario de Susanna Griso tanto Marina como Erik se quedaban descolocados y sus caras eran un poema. Mientras, Diego Revuelta retomaba desde plató pidiéndole al invitado que contara cómo había vivido todo el episodio del encierro.

Lluvia de críticas a Susanna Griso

Un polémico comentario que no ha pasado desapercibido. Y de hecho, se ha viralizado el momento y las redes se han llenado de críticas hacia Susanna Griso por las formas de hablar de una reportera de su equipo. «Irrespetuosa y maleducada», destacaba un usuario.

Mientras otros no dudaban en comparar las malas artes de Susanna Griso con Ana Rosa Quintana. «Susana Griso ha visto que Ana Rosa a vuelto fuerte y se ha puesto las pilas en el negocio de dar asco a toda la humanidad. Rivalidad histórica, como la de Larry Bird y Magic Johnson», destacaba uno.

“Esta chica que no se ni como se llama no me interesa verla”



Menuda falta de respeto a la reportera y que poca profesionalidad la de Susana Griso



pic.twitter.com/ZnoDrbK4eu — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) June 29, 2023

Susana Griso ha visto que Ana Rosa a vuelto fuerte y se ha puesto las pilas en el negocio de dar asco a toda la humanidad. Rivalidad histórica, como la de Larry Bird y Magic Johnson. pic.twitter.com/a3B3Sg5OEu — Camarada VCF☭🦇 (@comradevcf) June 29, 2023

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

Creo que @susannagriso debería pedirle disculpas a esta chica que no sabe ni cómo se llama. Me alegro que se hayan dejado el micro abierto y que se retrate cada uno. Todo el cariño para la chica que estaba ahí porque habían mandado que estuviera ahí y ha tenido que aguantar esto. https://t.co/Bzh5vB42W4 — Top Europa – Fran (@topeuropa) June 29, 2023

Bastante desafortunadas las palabras de Susanna hacía la pobre reportera y para muestra una imagen (la cara de ambos)



Vale que tengas mucho equipo y puedas no conocerla, pero hay que ser ante todo humilde y tratar con respeto a la gente https://t.co/RN3HANsrof — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 29, 2023

Lo peor que se le ha pasado a la TV que los presentadores sean directores de su sus programas, se creen dios https://t.co/yr1Aa4cUhc — Delα (@diegodelacrux) June 29, 2023

De verdad, qué soberbia ….. https://t.co/waDtisQaBX — Raúl Ernman (@RaulErnman) June 29, 2023

Como Pedrerol y aquello de los becarios. Falta de empatía, egolatría, clasismo y falta de respeto hacia esa pobre trabajadora. Soy yo el dueño de A3 y a quien despido es a la presentadora (que no sé ni cómo se llama pero debe creerse muy importante). https://t.co/JqWIc5U66G — Juan Antonio Perales (@linarson) June 29, 2023

Que poca vergüenza la de Susana Griso.

Normal que prefiera dormir por la mañana, porque entre Ana Rosa y esta vaya mañana más bonita se queda… https://t.co/0mv2H1AaUx — Paquita Sales 🇪🇸 (@paquitasales) June 29, 2023

Mucho ánimo a la compañera periodista. Nadie merece que le traten así, es una falta de respeto enorme, se haya colado el sonido o no.



Esa chica que "no sabes como se llama" seguro que trabaja con toda la ilusión del mundo. Por eso está ahí. https://t.co/0YjgaJjWxw — Luis Quintana (@luuisquintana) June 29, 2023

Susana Griso y Ana Rosa, la misma mierda es. https://t.co/WAvH6oo8FV — El Net de la Viuda (@jaigonma) June 29, 2023

A los compañeros se les trata con respeto, tengan el puesto que tengan, seas tú quien seas https://t.co/xbKykfRr2L — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) June 29, 2023

Es que lo peor no es lo que dice, es mucho peor ese tono de superioridad tan asqueroso! @susannagriso no es mejor que Ana Rosa! https://t.co/WyLqLsRH08 — Álvaro Vargas (@alvarovargas80) June 29, 2023

¡Menuda flipada la Susanna Griso! ¿Quién narices se creerá que es ella? ¿La nueva Opra? Qué poco respeto por el trabajo de los demás 😤 https://t.co/YRM0reluvF — Patricia Borinaga ❤️💛💜 (@BorinagaP) June 29, 2023

¿Qué harías si fueras esa periodista? Qué rabia, de verdad.



Entre Susana y Ana Rosa, menudas "reinas de las mañanas" se han quedado.



Menos mal que tenemos a @SIntxaurrondo, la mejor presentadora matinal con mucha diferencia. https://t.co/ribyKFqJaX — Antonio Sánchez-Migallón Jiménez (@MrKaytos) June 29, 2023

Susana Griso es Ana Rosa 2 https://t.co/XWePBNTNvj — María (@dramariax) June 29, 2023