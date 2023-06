‘Supervivientes’ se ve salpicado de lleno ante lo descubierto ahora con Ginés y es controvertido

Nada más salir de ‘Supervivientes 2023’, Ginés Corregüela ya pidió someterse al polígrafo para demostrar que decía la verdad en todas las polémicas que le rodeaban. Y ese día, por fin ha llegado. Este viernes 2 de junio, el ‘rey de los bocadillos’ se ha sentado en el ‘Deluxe’ para someterse a la máquina de Conchita.

Eso sí, el resultado no ha sido como él esperaba. Ya que se han destapado más mentiras que verdades. Una de las preguntas más impactantes que le formulaba María Patiño era la siguiente: «¿Hiciste el paripé de reconciliarte con tu exmujer en Honduras para ganarte el apoyo de la audiencia de ‘Supervivientes’?».

«No», contestó Ginés contundentemente. Pero la máquina dictaminó que «mentía claramente». Él intentó justificarse, aunque sin demasiado éxito. «Yo no hice el paripé con la audiencia. Yo lo digo porque en ese momento en la isla lo digo. Pero a los dos minutos de decirle me arrepentí. Yo sabía que allí pasaba algo, pero no era de corazón», aseguraba.

Cabe recordar que Ginés, cuando se reencontró con su exmujer y su hija Miriam en Honduras, les dijo delante de toda España que quería volver con ella. Sin embargo, apenas dos días después, al reencontrarse con Yaiza, el ticktoker se olvidó de sus palabras y presentaba a la canaria como su novia a todos sus compañeros de ‘Supervivientes’.

Durante su vita al ‘Deluxe’, el ‘rey de los bocadillos’ ha vuelto a poner de manifiesto su carácter machista al soltar un comentario que no ha gustado nada a los colaboradores. Al preguntarle por su opinión sobre la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, él soltaba lo siguiente: «Me estás criticando tú (refiriéndose a Matamoros). Y tú no eres tan tonto que te has buscado una de treinta años más chica que tú…». Un comentario que fue tachado de «machista» por Pilar Vidal y de «antiguo y rancio» por Mayte Ametlla.