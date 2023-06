La impensada determinación de los padres de Ginés con Yaiza que lo coloca todo del revés

Hace unos días, Ginés Corregüela se vio obligado a celebrar una cumbre familiar para poner fin al rechazo que su familia tenía hacia su novia, Yaiza Martín. En esta reunión, el ‘rey de los bocadillos’ se reencontró con sus hermanos, aunque hubo sonadas ausencias, como la de su hija Miriam.

Este miércoles, 31 de mayo, Ginés ha conectado con ‘Sálvame‘ para contar con pelos y señales cómo fue esa esperada reunión familiar: «La reunión fue en Úbeda y en casa de mis padres». El exconcursante de ‘Supervivientes’ se reencontró con todos sus hermanos y también con algunos sobrinos: «Estuvieron todos mis hermanos menos mi hermana de Málaga. Estuvieron mis padres, mis sobrinos, mi hija Laura…».

Para él era muy importante que pudieran estar la mayor parte de los suyos, ya que quería contarles él mismo el motivo de sus actitudes en televisión y darles las explicaciones que creyese oportunas. Pero la que no estuvo presente fue Yaiza, que permaneció en Sevilla, así como su hija Miriam, que se ha convertido en la principal detractora de su relación.

Ginés desvela el motivo de la ausencia de su hija Miriam a la reunión sobre Yaiza

La joven dejó caer que nadie le había invitado. Una afirmación que Ginés corroboraba, pues su hija le había bloqueado y le fue imposible contactar con ella. A la que también ha bloqueado Miriam ha sido a su hermana Laura, por lo que tampoco ésta le había podido informar de la cumbre familiar. Además, el exconcursante de ‘Supervivientes’ explicó que su hija, casualmente, había cogido un vuelo aquel día: «Faltaba Miriam porque estaba en Madrid. Ha volado con su madre en avión por lo que he oído. No la he podido invitar porque no me coge el teléfono, me tiene bloqueado. Y también tiene bloqueada a su hermana Laura».

Al margen de estas ausencias, el ticktoker desveló que la conclusión de la reunión «fue muy buena». Y que, aunque Yaiza no pudo asistir por motivos de salud, sí habló con su padre por videollamada: «Está invitada el día que mi padre celebre su santo y va a ir».

La pregunta que han querido hacerle todos los colaboradores de ‘Sálvame’ es si, por fin, la familia ha aceptado a Yaiza. Ginés era muy escueto al indicar que todo está «perfecto». Aunque matizaba que hermana Luisa está un poco «picadilla» aún, pero él ve fácil solucionarlo: «Es lo que dice mi hermana, si mi hermano está a gusto con ella…».