Pedro Sánchez cierra una entrevista a ‘El Intermedio’ y abre la puerta a Motos siete años después

En poco más de un mes los españoles volveremos a las urnas para las elecciones generales. Después de lanzar un órdago a Alberto Núñez Feijóo para hacer seis debate cara a cara de forma semanal antes del 23-J, Pedro Sánchez ha decidido conceder entrevistas en varios programas de televisión y radio y levantar el «veto» a algunos de los formatos a los que no acude desde hace tiempo.

Para empezar el próximo lunes, Pedro Sánchez será entrevistado por Carlos Alsina en ‘Más de uno’. Un programa que no visita desde el año 2019. Un día después, el Presidente del Gobierno visitará ‘El Intermedio’ donde será entrevistado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

Fue el propio Wyoming el que anunció la noticia a los espectadores de ‘El Intermedio’ este jueves. «Muchos dírán: ‘Ahora sale Raúl Pérez maquillado o nos ponen el careto ese que le meten [deepfake]…’ Pero no, no. Va a venir el chachi y va a estar aquí», comentó con sorna el presentador, que dejó claro que el Presidente se enfrentará a «las preguntas incisivas» que le hagan. «Tranquilos, que estaré a la altura. Llevaré puesto mi mejor triquini. Que no, que es broma. Es el presidente del Gobierno, hay que estar elegante. Llevaré triquini con pajarita», bromeó.

Pedro Sánchez podría volver a ‘El Hormiguero’

Pero además de ‘El intermedio’, parece que Pedro Sánchez está dispuesto a participar en otro programa de entretenimiento antes del 23-J. Y es que según avanza El Confidencial Digital, el Presidente del Gobierno habría dado luz verde a reencontrarse con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ siete años después.

Cabe recordar que en los últimos años, Pedro Sánchez rechazó todas las propuestas para ir a ‘El Hormiguero’ y decidió vetar a determinados programas escorados hacia la derecha. Una decisión que ahora habría levantado pues sabe que el 23-J se la juega.

La visita de Pedro Sánchez a ‘El Hormiguero’ sería de lo más morboso. Más allá de por ser su vuelta al programa, cabe recordar que hace solo unas semanas el Presidente del ejecutivo denunció la campaña de «insultos y descalificaciones» que se han hecho contra el Gobierno apuntando a los programas de televisión de prime time.

«Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a réplica. Se van a inventar barbaridades», aseguró Pedro Sánchez. Unas palabras en las que Pablo Motos se dio por aludido y no dudó en responderle volviéndole a invitar al programa de Antena 3. «Por si acaso se refiere a nosotros, yo le renuevo la invitación a nuestro presidente del Gobierno, que no quiso atender en las últimas elecciones. Yo estaré encantado de recibirle y darle la hora entera para que replique y diga lo que quiera», replicó el presentador.