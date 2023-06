«No lo puedo creer»: Una soltera de ‘First Dates’ no da crédito al ver quién es su cita

Flechazo ha sido lo mínimo que han podido experimentar en ‘First Dates‘ dos de los solteros en el programa emitido este jueves 22 de junio. El dating show de Cuatro ha brindado uno de los mejores momentos del formato, llegando a una decisión final un tanto tórrida para los comensales.

Carlos Sobera abría la puerta a una joven de 32 años, Macarena, con unos gustos muy normales, lectura, cine, videojuegos, música…»Soy una persona activa», se definía ante el presentador. Nada hacía presagiar que el motivo principal por el cual estaba en el programa era porque «un día viendo el programa la soltera tuvo un flechazo con un chico», incluso recordaba que se llamaba Pablo. »Era de mi rollo», comentaba. «Tuve un crush y dije buah», confesaba.

El programa no tenía muy claro quién iba a ser la cita de la joven, ni Sobera, que alegaba no tener la menor idea, pero la insistencia de la comensal fue clara: «He venido a ‘First Dates’ a conocer a Pablo». El presentador por tanto acompañó a la soltera a la mesa, en un momento de suspense, cuándo de repente el soltero irrumpió por la puerta del restaurante.

Pablo y Macarena, durante su fogosa cita en ‘First Dates’

La pregunta de Pablo fue «¿por qué he venido?»; las redes sociales y el público en general se pusieron en guerra ante la que sería la cita de Macarena. La expectación del soltero hizo que Carlos Sobera, antes de llevarle a la mesa, le tuviera que explicar la auténtica razón de que hubiera regresado al programa. «No me lo esperaba la verdad», declaraba muy sorprendido.

Cuando Macarena ha comprobado que quién se acercaba a la mesa era Pablo no podía parar de sonreír. «Es él, no lo puedo creer, además es diferente a cómo lo vi en televisión», aseguraba ella. «Lo que pedí está aquí», confesaba la soltera ante las cámaras de ‘First Dates’.

«Es infinitamente mejor de lo que me esperaba»

Pablo y Macarena dándose un beso en la sala del amor de ‘First Dates’

La cita continuaba a pedir de boca y con las emociones a flor de piel. En primer lugar, Pablo se percató que Macarena es más mayor que él. «Siempre he salido con chicas más mayores», se sinceraba. Los solteros daban claros síntomas de que la cita iba viento en popa, pero Pablo recalcaba en todo momento que ella tenía ventaja sobre él, ya que ella ya le conocía.

Macarena confesaba que una de las cosas que más le llamó la atención de Pablo fue su voz. «La voz de Pablo me gusta porque es como rasposa, profunda, tiene una voz hipnótica», aseguraba ella. Justo antes de invitarles los camareros del programa a la sala del amor, comenzaron a hablar sobre las relaciones y aunque ambos no han tenido suerte en el amor, Pablo tenía muy claro que un futuro en le gustaría casarse. «Sería en la Toscana, en Italia», comentaba él.

Sobre si les gustaría tener hijos ambos estaban de acuerdo en no querer ser padres. «Pablo y yo somos mentes gemelas, mentes porque no creo en las almas», apostillaba Macarena. La química y la tensión sexual entre ellos no hacía más que crecer, y en la sala del amor esa conexión les ha llevado a darse un apasionado beso. «Fue un beso muy natural, conexión tremenda, fue como besar a alguien que ya hubiera besado muchas veces», explicaba la soltera. «Un poco de ventaja táctica si tenías», recalcaba Pablo. «No me esperaba que fuera tan bien», confesaba el soltero. Finalmente, ambos han decidido sin pensárselo el repetir en un segundo encuentro.

El público de ‘First Dates’ dicta sentencia a la cita de Pablo y Macarena

Macarena hace match con el chico que tanto le gustaba de #FirstDates22J: “Es infinitamente mejor de lo que me esperaba”https://t.co/kyEF9qYiuX — First Dates (@firstdates_tv) June 22, 2023

Me gustan estos dos la verdad ha merecido ver el programa#firstdates22j — fsanzam💜🫶💜 (@fsanzam) June 22, 2023

Pues me cae bien Macarena #firstdates22J — Landedition (@landedition) June 22, 2023

Quiero ver las cosas de dentro de ella#firstdates22j pic.twitter.com/jNNwiz31Fn — fsanzam💜🫶💜 (@fsanzam) June 22, 2023

Macarena y Pablo son majos. Me alegro que les vaya bien.#FirstDates22J — Ait๏r L. (@masrento) June 22, 2023

Macarena quiere salir del plató e ir inmediatamente a casarse. 🤷🏻‍♂️🫣🤣🤣🤣🤣😬😬😬😬😬😬😬🤣🤣🤣😬😬🤣🤣🤣🤣🤣🤣#firstdates22j pic.twitter.com/tA0hjnEth4 — Joachim20 (@Joachim201) June 22, 2023

Qué coñ de destino si pidió una cita contigo! 😅

#FirstDates22J — Alexis Ananda (@alexis_ananda2) June 22, 2023

Que Pablo se lleve una chica asi…, no hay justicia !!! #firstdates22j — Ramón R.Q. (@D0nRxR) June 22, 2023

#FirstDates22J

Es vegana pero se está dando un buen filetazo 😂😂😂 — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) June 22, 2023

Pablo se ha puesto como un tomate #firstdates22j — Coticoti (@coticomen) June 22, 2023

#FirstDates22J La grima que dan Macarena y Pablo morreando, por favor. pic.twitter.com/pT6djBe08s — Dulce C. (@DulceCorcu) June 22, 2023

Pablo, a que sabe el páncreas de macarena? #firstdates22j — ferny the beholder (@fernyElSpameao) June 22, 2023

#FirstDates22j un brindis por tu dentista, Pablo — Nada Serio (@NadaSerio5) June 22, 2023