Marta López Álamo sorprende con este anuncio sobre su maternidad con Kiko Matamoros

Kiko Matamoros y Marta López Álamo llevan cerca de un mes casados. La pareja se daba el ‘sí, quiero’ en una basílica del centro de Madrid el pasado dos de junio. Desde entonces, la pareja se ha mostrado unida y feliz. Desde entonces, la pregunta que más se repite es si quieren ser padres, algo que ellos mismos han querido aclarar.

Ha sido Marta López quien se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Son muchos los seguidores que le han preguntado por su deseo de ser madre, algo por lo que ya se muestra harta: «Me da rabia (aunque sé que no se hace con mala intención) que el orden de los factores sea: noviazgo, matrimonio y maternidad. Y si puede ser prontito mejor».

«Creo que es junto con si estoy feliz, lo cual es una pregunta normal, la pregunta que más se ha repetido. Tanto por aquí como en prensa», ha proseguido explicando Marta López Álamo, que se ha mostrado rotunda a la hora de hablar de este asunto: «Que no quiera ser madre ya de ya no es ni mejor ni peor: es nuestra decisión, por muchas razones».

«Lo que me choca es la cantidad de gente que cree que después de casarte tienes que ir a por un bebé. Si no quisiera ser madre sería lícito también. Y normal y respetable», ha proseguido manifestando la modelo, que aclara que sí quiere ser madre: «Quiero serlo con Kiko. No ya, pero en poco tiempo. Y poco tiempo no es este año ni principio del que viene (creo)«. Asimismo, ha insistido en los motivos por los que no han decidido ser padres ya: «Por mi trabajo y el suyo».

Marta López Álamo se pronuncia sobre su relación con Kiko Matamoros en su Instagram.

Para acabar, Marta López también ha querido compartir con sus seguidores qué es lo que le enamoró de Kiko Matamoros: «Es carismático, inteligente, culto, cariñoso… me pareció súper atractivo cuando lo conocí. Y cada vez más. Sus manos, su cuello y su espalda/hombros me encantan. Tiene una mirada preciosa. Es una persona para descubrir. Y yo he tenido la suerte de hacerlo».