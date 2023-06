Manuel Cortés lía la mundial con su gravísima acusación a la dirección de ‘Supervivientes’

Uno de los momentos más esperados de la reaparición de Manuel Cortés tras su paso por ‘Supervivientes 2023‘ ha sido su cara a cara con Isa Pantoja. Junto a ella en plató, el superviviente ha recordado sus grandes enemistades con Asraf Beno. De hecho, nada más sentarse en el estudio, Ion Aramendi le ha preguntado por la pareja de Isa. «No sé lo que anda pensando la gente por aquí. Sinceramente pensaba que era con el que menos iba a pelear por lo que nos unía fuera», ha asegurado el joven en primer lugar.

De igual manera, Manuel ha reconocido: «Es verdad que nunca he tenido una relación a tope con él porque no le he visto mucho. Incluso en la preconvivencia no me imaginaba, pensaba que podía ser mi compi de concurso, pero al final no lo ha sido». Poco después, ha destapado la peor cara de Asraf: «No lo entiendo. O todo el mundo está loco o no lo entiendo. No sé si mis compañeros han dado una explicación. Asraf no ha matado a nadie, está haciendo su concurso y es totalmente lícito».

Al hilo, Manuel Cortés no ha tenido reparo en definir al concursante con los siguientes términos: «Es falso y tiene una estrategia. Te puedo poner de diez a quince ejemplos. No sé si aquí estáis viendo la realidad o no o si mis compañeros han sido capaces de explicar lo que hace Asraf. Delante de cámaras hace una cosa que, luego, dos minutos después, te dice que no detrás. Asraf dice que esta recompensa no vale un duro y viene la cámara y dice «búa qué pedazo de recompensa»», ha proseguido ejemplificando.

A pesar de las críticas hacia la pareja de Isa Pantoja, Cortés ha apuntado: «Asraf es un buen superviviente, pero hace cosas detrás de cámaras… Tiene una manera de concursar que para mí no es sincera». Tras esta intervención le ha llegado el turno de palabra a Isa. «No me han gustado las formas en las que discutías con Asraf y el trato que le has dado me ha decepcionado», ha comentado inicialmente.

«El que él me ha dado a mí. Las faltas de respeto que yo haya podido tenerle son de discusiones que no sé si se consideran faltas de respeto, te diría que no. Yo te diría que él ha sido peor, pero no sé no conviene sacarlo». Una intervención que ha arrancado a Pantoja: «A mí me conviene. Si él te ha hecho algo, me gustaría que lo dijeras».

Manuel Cortés e Isa Pantoja, a cara de perro

Poco a poco, el cara a cara entre Manuel e Isa ha ido tensándose con fuertes reproches. «Sin ver el encuentro de mi madre con Asraf, estoy seguro que no jugaría a desestabilizarme ni a hacerme daño como tú sí me hiciste a mí. De eso estoy seguro. Tú fuiste a pedirme explicaciones que quizá cuando salga de aquí a lo mejor podré explicártelas. Tú allí te dedicaste a dejarme caer cosas que se podrían hablar aquí», le ha espetado Manuel. Ante ello, Isa Pantoja ha asegurado: «Yo tengo todo el derecho del mundo a decirte que me duele que estéis discutiendo y que no lo entiendo».

«¿Viste cuál fue mi relación? Me callé, no te dije ni la misa la mitad porque te respeto», ha defendido Manuel. Algo que Isa ha negado súbitamente: «No me respetas porque, si me has sacado (en el concurso), no ha sido para algo bonito». «Yo salgo discutiendo con él. Antes, tu pareja me ha sacado el tema», se ha excusado Manuel.

Tras ver sus enfrentamientos más sonados, Isa ha retado a su primo a desvelar qué ha sido lo más grave que Asraf le ha podido hacer. «Empieza con mi hermana por un tema de comida. El que rompe el órdago es Asraf diciéndome que lo único que hago es vender a mi familia en Sálvame». Una afirmación que Isa ha puesto en duda: «¿Ha dicho eso Asraf? Es que yo no he escuchado eso. ¿Y si es así, por qué no lo has dicho en ‘Palapa’ antes?». «Mi concurso por mucho que tú creas no gira en torno a tu pareja… Yo juego a hacer fuego, a pescar y a sobrevivir», le ha arreado.

El durísimo reproche de Manuel a Isa: «¡Qué poco me conoces!»

El conflicto no se ha quedado ahí, puesto que Manuel Cortés no ha tenido pudor en soltarle: «Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos, pero qué poco me llamabas y te juntabas conmigo«. «Qué golpe más bajo me parece eso», ha exclamado Isa visiblemente dolida. Lejos de quedarse callado, Manuel ha proseguido diciendo: «Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado ni me has hablado. Mi padre se ha muerto y tú no me has llamado ni me has hablado y tu hermano ha ido a acompañarme al entierro de mi padre». «A mí no me puedes reprochar eso porque yo también te he necesitado en otros momentos y te has postulado al lado de otra persona que me ha hecho mucho daño», ha asegurado antes de dar por zanjado el tema.

Manuel Cortés, contra la organización de ‘Supervivientes’

Otro de los momentos de gran tensión se ha vivido cuando Kiko Matamoros le ha asegurado a Manuel que los vídeos que se habían mostrado dejaban una imagen suya muy edulcorada en comparación con la cara que había demostrado realmente en Honduras. «Veo que te has venido muy arriba y cuando veas los vídeos de verdad te van a dar vergüenza. Los vídeos están muy edulcorados y todo lo que ha salido ahí. Se han omitido cantidad de insultos y actitudes que no eran normales».

Un consejo que el superviviente ha aprovechado para lanzar un duro y directísimo recado al programa: «Yo creo que los vídeos están editados muy a favor de otra persona«. Unas incendiarias declaraciones contra el formato que le ha dado de comer durante meses que iban claramente dirigidas por Asraf y que han azuzado el fantasma de la manipulación y el “tongo” en favor del marroquí. Como respuesta, Matamoros ha sentenciado:»La productora no utiliza nada a favor de nadie». «Claro que no», ha cortado de raíz Ion Aramendi.