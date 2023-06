Lara Álvarez habla así de cómo está siendo trabajar con Paz Padilla realmente en ‘Me resbala’

Lara Álvarez vuelve a la televisión tras dejar ‘Supervivientes’ de la mano de ‘Me resbala‘. Mediaset España confía en ella para el rodaje del programa humorístico que ya se emitió en Antena 3 y que estará producido por Shine Iberia. Durante estas grabaciones, Álvarez tiene el placer de trabajar con dieciséis humoristas de nuestro país.

Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré pondrán a prueba su sentido del humor y su capacidad de improvisación en las distintas pruebas de ‘Me Resbala’.

El programa ya ha empezado a grabarse y, con el objetivo de promocionar su estreno, el programa ha compartido un vídeo de Lara Álvarez hablando de algunos de los humoristas del formato. Sobre Florentino Fernández destaca su «generosidad» mientras que de Edu Soto su «versatilidad».

Sobre Anabel Alonso también tiene buenas palabras y asegura que «indudablemente» lo que le describe es «la energía» que desprende en televisión. «Anabel Alonso llega a este plató y es vida», declara mientras que tampoco se corta en hablar de Santiago Segura, que para ella es «la creatividad por excelencia. Santiago es chapó».

«Lorena Castell es la frescura, yo me río mucho con ella. Ha sido un descubrimiento poder trabajar a su lado, y es que ya verla me parece una brisa de aire fresco y sensualidad. Ya veréis cómo hace las pruebas, a mí me encanta», declara Lara Álvarez, que tampoco se corta al expresar cómo es Paz Padilla, con la que ha tenido el placer de trabajar: «Es multifacética. Eso lo sabemos todos, ¿no? Presentadora, cantante, actriz… multifacética«.