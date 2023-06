La sorprendente opinión de Isabel Pantoja sobre Asraf ante la gran final de ‘Supervivientes 2023’

Cuando apenas quedan cuatro días para la gran final de ‘Supervivientes 2023’, los nervios están a flor de piel tanto entre los propios finalistas como entre sus familiares y defensores. Y sino que se lo digan a Isa Pantoja. La joven ha defendido con uñas y dientes a su prometido, Asraf Beno, a lo largo de todo el concurso, y ahora que se acerca la final, no va a ser menos.

Pero no es la única de su familia que le apoya. También su prima, Anabel Pantoja, y la madre de esta, Merchi, han dejado claro que quieren que gane Asraf. Y ahora, hemos sabido que es lo que piensa Isabel Pantoja del posible triunfo de su yerno en el reality de aventuras en el que ella también participó. Ha sido su hija Isa la que ha revelado en ‘Socialité’ que su madre le ha dicho que «le ve posibilidades» para alzarse con el triunfo.

Isabel Pantoja se pone del lado de Asraf y su hija contra los Bollo

Con estas palabras de la joven, deja claro que la tonadillera también apoya el paso de su novio por Honduras. Una forma de poner de manifiesto lo que era un secreto a voces, que la relación de Isabel Pantoja y Raquel Bollo no pasa por el mejor momento. Y la ‘guerra’ que ésta ha abierto con Isa en el plató de ‘Supervivientes’ no habría hecho más que empeorar las cosas entre la colaboradora y la que hasta hace no mucho era su amiga.

Sobre esta disputa entre Isa Pantoja y los Bollo la artista todavía no se ha pronunciado. Pero la joven dejó caer lo que pensaría su madre de toda esta historia: «Yo conozco a mi madre y sería incapaz de hablar a los hijos de Raquel Bollo como Raquel me ha hablado a mí».

Además del apoyo de Isabel y Anabel Pantoja, a Asraf Beno le ha salido otro apoyo inesperado en la familia de su prometida. Ni más ni menos que Sylvia Pantoja, prima de Isabel. Pese a que la relación entre ambas es nula desde hace años, la cantante no ha dudado en salir en defensa del concursante marroquí: «A Asraf le han robado el paso a la final descaradamente. El último líder en playa tenía una importancia vital y se la habéis quitado por la cara! La audiencia se rebela», escribió Sylvia en su perfil de Twitter.

Muy indignada por lo ocurrido con el joven, la prima de Isabel Pantoja ha añadido: «Nos habéis engañado, el collar de líder de Asraf era para pasar a ser finalista ¿21 horas en una urna y una noria infernal ganada a pulso y le jodéis así? Lo habéis ninguneado, pero él tiene más clase y corazón que todos vosotros».