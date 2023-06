La publicación de Eneko sobre el gran escándalo de Luca en ‘MasterChef’ que lo dice todo

En los últimos años es rara la edición de ‘MasterChef‘ que no ha dado que hablar por sus polémicas. Pasó en la última edición del ‘Celebrity’ con las acusaciones de Patricia Conde. Pero parece que esta undécima edición de la versión original del talent show se está llevando la palma por el favoritismo hacia Luca. En las últimas horas, dos de sus compañeros en ‘MasterChef 11’, Eneko y Jotha, han reaccionado a las denuncias de «tongo» con el tiktoker.

Desde el comienzo de la edición, el público no ha dudado en criticar cómo el jurado siempre salva a Luca pese a hacer peores platos que sus compañeros. Por si fuera poco, hace unas semanas se descubría el supuesto «enchufe» del concursante por ser hijo del presidente de la empresa que distribuye los alimentos a El Corte Inglés, una de las marcas que patrocinan a ‘MasterChef’.

Pero sin duda lo que sucedió este lunes durante la mítica prueba de los robos ya clamó el cielo. Y es que durante la prueba se vio como Eneko no dudaba en robarle el apionabo a Luca. De hecho, las cámaras enfocaron la cesta del tiktoker y se vio como solo tenía unas hierbas aromáticas, curry verde y alcaparras.

Sin embargo, como por arte de magia, en el momento de cocinar, Luca utilizó el apionabo como ingrediente principal de su plato que consistía en unos espaguetis de apionabo con curry verde, alcaparras y perejil.

Un «tongo» que las redes no dudaron en denunciar y más después de que los jueces decidieran salvar a Luca de la eliminación junto a Eneko, Pilu y Lluis mientras que Álex que se había arriesgado mucho más se llevaba el delantal negro. Algo que indignó a todos los espectadores.

La reacción de Eneko al «tongo» con Luca en ‘MasterChef’

Mientras Jotha no se ha quedado callado ante este «tongazo» con Luca ni tampoco lo hizo Álex hace una semana; este lunes fue Eneko el que se posicionó al responder a un espectador que denunciaba lo sucedido con Luca durante la prueba y cómo valoraron su plato en comparación al de Eneko que era muy parecido.

«Sólo @enekomchef11 lo podrá aclarar…pero como no puede hablar por contrato…no lo sabremos nunca», asegura un espectador contestando a otro que denunciaba el «tongo» por el apionabo de Luca. Y a dicha mención, Eneko no dudó en reaccionar poniendo tres emojis: el de la gotita de sudor en la frente sonriendo, el de la cremallera en la boca con el que da a entender que no puedo o no quiere hablar, y el de la lágrima en la cara. Tres emoticonos que lo dicen todo. Cabe recordar que los concursantes tienen una clausula en su contrato que les impide hablar más de la cuenta.

😅🤐🥲 — Eneko MasterChef 11 (@enekomchef11) June 6, 2023