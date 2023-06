La gran mentira de Antena 3 por lo que se ve con Sonsoles Ónega en pantalla: fíjate bien

Este miércoles 21 de junio es el día mundial de llevarse al perro al trabajo. Hace justo un año, Sonsoles Ónega sorprendía al llevarse a su perro Tacker al plató de ‘Ya es mediodía’. Algo que la presentadora ha repetido este año al llevárselo a ‘Y ahora Sonsoles‘ en Antena 3.

La cuestión es que nada más aparecer Tacker en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’, se podía leer un grafismo en el que se podía leer lo siguiente: «Taker, su primera vez en la tele». Un rótulo que no corresponde con la realidad y la verdad pues como decimos la mascota de Sonsoles Ónega ya estuvo en un plató el pasado año, aunque eso sí en Telecinco.

«Taker es mi perro, hoy es el día mundial de traerse al perro en la oficina. Y como nos han dejado traer al perro, no va a ser solo Esther Doña que es una colaboradora que siempre viene con un perro enano», explicaba Sonsoles Ónega a la audiencia y a Gema, una niña enferma que habla a través de su mirada con una pantalla.

Tras ello, Sonsoles Ónega le pedía a Taker que le siguiera. «Ven aquí Taker, oye a ver si va a ser el de Esther Doña…», soltaba la presentadora pidiendo a su perro que le acompañara al set del ‘Flash’. «Es que le da miedo la plataforma», recalcaba la presentadora al ver que su perro no quería subir.

Después, Sonsoles Ónega presentaba a sus colaboradores del ‘Flash’, entre los que se encontraba Juan Sanguino, nuevo colaborador. «¿Dónde está mi perro?», preguntaba la presentadora. «Yo es que creo que le da miedo la plataforma», trataba de decir Sonsoles. «O los focos», le apostillaba su nuevo colaborador.

Pero Sonsoles no cejaba en su empeño y trataba de que Taker, su perro subiera a la plataforma en la que realizan la última parte de ‘Y ahora Sonsoles’. Pero el can se negaba. «Es que le da miedo, pobrecito», aseveraba la presentadora.

Por si fuera poco, en ese momento se podía ver otro rótulo en el que ‘Y ahora Sonsoles’ volvía a mentir. «Es la primera vez que viene Taker a la tele… y se nota», aseveraban. Pero no, no era la primera vez y en el plató de ‘Ya es mediodía’ no tuvo problemas porque ahí no había ninguna plataforma. De hecho, la propia Sonsoles hacía referencia a este asunto: «Lo llevé a Telecinco también, pero no…», soltaba la presentadora.

Taker, el perro de Sonsoles en ‘Y ahora Sonsoles’