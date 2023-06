La desesperada llamada de Sofía Suescun por el estado de Maite Galdeano: «Puede morir»

Sofía Suescun ha puesto en alerta a todos sus seguidores de Instagram con la petición desesperada que ha lanzado por su madre, Maite Galdeano. Tal y como relatan, se ha quedado sin su tratamiento contra el tumor que padece y le está siendo totalmente imposible localizarlo en las farmacias de Madrid.

«No me puedo creer lo que está pasando. Nos estamos volviendo de urgencia a Madrid por algo muy grave. Ahora mismo, mi prioridad es llegar a casa cuanto antes», empieza escribiendo la influencer. «Mi madre me llamó esta mañana agobiada, se encontraba mal y apenas le quedaba medicación. Ha ido a varias farmacias en busca de ella y en ninguna la tienen. Hablamos de un tratamiento que, de no tomarlo, puede sufrir un trombo, ictus y producirse la muerte debido al cáncer que padece. Estoy en todo momento en contacto con ella por teléfono porque estoy muy preocupada y no sé qué puedo encontrarme cuando llegue«, ha proseguido.

El grito desesperado de Sofía Suescun en sus stories de Instagram

«De camino, Kiko está llamando a muchas farmacias de Madrid. Incluso al propio laboratorio y estamos alucinando«, advierte Sofía Suescun para dar paso a una serie de ‘stories’ en los que se ve a Kiko Jiménez al volante, hablando por teléfono con varias farmacias a través del manos libres, para conseguir una solución a la mayor brevedad posible.

«Es mi suegra, necesita el medicamento, tiene un tipo de cáncer en la sangre que es un poco extraño y necesita tomarlo y ya no le queda y, claro, estoy llamando como loco a todas las farmacias. Estoy desesperado porque está a punto de sufrir un trombo y morirse», exclama el joven.

Quien le atiende, le indica que ese medicamento que requieren (hydrea) «está en falta» actualmente. «Lo más rápido es que vayáis al médico y que decida cambiarle la medicación», le recomienda la farmacéutica. Mientras tanto, Sofía Suescun explica que no es tolerante a otras alternativas y que es urgente hacerse con ese mismo fármaco.

«Hace un año, mi madre probó una alternativa a la hydrea y le fue súper mal. Es vital. No hay alternativas. Necesitamos hydrea como sea. Por favor, quien pueda ayudarme, que me diga«, implora a sus cientos de miles de seguidores. «Hay medicamentos como este que se puede conseguir por el extranjero, pero eso tiene que hacerlo el médico. Yo la llevaría directamente al hospital», insiste la farmacéutica.

«¿Qué tendría que hacer yo, llevarla al hospital y ponerme en contacto con una farmacéutica o un laboratorio extranjero?», pregunta un Kiko que no da crédito ante la falta de soluciones inmediatas. «El farmacéutico del hospital sería el que haría la petición al extranjero», le informa quien le atiende.

Kiko Jiménez llama desesperado a varias farmacias

Maite Galdeano sufre policitemia vera, una enfermedad de la sangre poco frecuente y que es crónica. A pesar de su potencial mortalidad, esta enfermedad no tiene por qué suponer ningún peligro para el paciente si está bien controlada. La de Navarra fue diagnostica a los 37 años con este tipo de cáncer, y desde entonces, está medicada.