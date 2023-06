Kiko Matamoros revienta la bomba de ‘Sálvame’ y les deja fatal parados con lo que revela

Quedan 11 programas para que ‘Sálvame’ diga adiós a su audiencia tras 14 años acompañándoles en las tardes de Telecinco. Y antes de su traca final, el programa revelaba este jueves un auténtico bombazo: la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Una noticia que ha sorprendido a todos y que incluso alguno no se cree como es el caso de Kiko Matamoros.

La noticia le llegaba en exclusiva a Miguel Frigenti pero ‘Sálvame’ la confirmaba por medio de cinco fuentes distintas. Tras ver la reacción de todos los colaboradores del plató, entre los que se encontraba su gran amiga Marta López, que no podía contener la emoción y se derrumbaba en directo al ser consciente de que su amistad ya no es la que era y de que le hubiera gustado estar en un día tan importante para Kiko.

Por otro lado, ‘Sálvame’ llamaba por teléfono a dos de los grandes amigos de Kiko Hernández en el programa: Belén Esteban y Kiko Matamoros. «¿Me verificáis que es verdad que se va a casar?», les cuestionaba Belén a sus compañeros. «Bueno, esa es la información que tenemos, y que la hemos contrastado por varias fuentes», respondían Terelu y Adela.

«Tengo buena relación con Kiko pero respeto su vida, me ha extrañado que lo lleve tanto en secreto. Si está enamorado de Fran y se fuera a casar o se ha casado yo le voy a dar mi enhorabuena, pero voy a esperar a que hable conmigo», añadía Belén Esteban.

Kiko Matamoros critica a ‘Sálvame’

Pero si Belén Esteban desconfiaba de la noticia que le habían dado en ‘Sálvame’, Kiko Matamoros directamente decía no creérsela. «¿No me jodas?», reaccionaba el colaborador que parecía estar dormido y le sentaba fatal que le llamaran en directo para contarle algo sobre Kiko Hernández.

«Escúchame, Kiko. Kiko Hernández se casa este fin de semana, ¿lo sabías?», le soltaba Terelu Campos a bocajarro. «No me lo creo. Ni lo sabía ni me lo creo«, contestaba de forma tajante Kiko Matamoros. Mientras Terelu Campos le daba algunos detalles del enlace y de que incluso el dueño del Bingo Las Vegas en el que se celebrará el convite no lo negara, Kiko seguía en sus trece. «No me lo creo, no me creo nada», insistía Matamoros.

«¿Tú crees que llevamos ya más de dos horas de programa con algo así?», le cuestionaba Terelu a su compañero y amigo. Y era entonces cuando Kiko Matamoros se atrevía a soltar un dardazo a ‘Sálvame’ al asegurar que se han dedicado a dar informaciones falsas en estos 14 años. «Hemos estado más de dos meses siguiendo informaciones que luego, al final, se han demostrado que no eran tales. Eso se ha hecho toda la vida«, sentenciaba Kiko.

Y mientras Terelu seguía defendiendo la noticia que le había llegado a ‘Sálvame’ recalcando que si fuera mentira Kiko Hernández habría llamado al programa para desmentirlo; Kiko Matamoros seguía sin creerse lo que le estaban diciendo. «De verdad, no sé si os han tomado el pelo, o me lo estáis tomando«, concluía el colaborador.