Matamoros es furibundo con lo que refiere de Sofía Suescun tras sus palabras sobre ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ llega a su fin este viernes, 23 de junio y, como era de esperar, son muchos los que se pronuncian sobre que el formato líder de las tardes de Telecinco eche el cierre. Entre ellos se encuentra Sofía Suescun, que, en una entrevista a El Televisero, cargaba contra el daño que ha hecho el programa y se cebaba con Kiko Matamoros y Belén Esteban.

«Hay muchísimos colaboradores de ahí por lo que me alegro de que se haya acabado ‘Sálvame’ para que se vayan ya a su casa», manifestaba la influencer, que ponía nombres y apellidos a las personas que quiere ver fuera de la televisión: «De los Kikos (Matamoros y Hernández) y de Belén (Esteban) me alegro que descansen. Ellos tienen caras amargadas en general, todo el mundo lo opina».

💣💣😱Sofía Suescun, contra los Kikos y Belén Esteban tras el final de #YoVeoSalvame: "¡Aburren a los muertos con sus caras amargadas! A ver si Belén sabe reinventarse como hacemos todos"



Era este miércoles 21 de junio cuando los aludidos han respondido a la influencer. ‘Sálvame’ organizaba una rueda de prensa con los colaboradores ante estudiantes de periodismo. Y, por supuesto, no faltaba la pregunta en la que se buscaba la reacción de los tertulianos a las declaraciones de Sofía Suescun.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ dan una rueda de prensa a estudiantes de periodismo.

«Nacen en general de una superioridad moral e intelectual que a nosotros nos rebosa, que está por encima de lo que hacemos y de nuestra capacidad», empezaba diciendo Kiko Matamoros tirando de ironía. Eso sí, dejaba claro que no le importa lo más mínimo su opinión: «A mí me interesa lo que piensa de nosotros la gente de la calle, el público del que nos vamos a despedir siendo líderes en nuestra franja y nos ha dado su apoyo». Y remataba demoledor: «A mí el olor a goma reventada no me interesa».

Tras la respuesta de Kiko Matamoros, todas las miradas estaban puestas sobre Belén Esteban, cuyo rostro mostraba su gran enfado. No obstante, la de Paracuellos optaba por apoyarse en las palabras de su compañero y mantener el temple: «Si hubiera respondido yo, te aseguro que hubiera respondido de diferente manera».